Woman in Business Award 2026: Innovatorin des Jahres kommt aus Vorarlberg

547 Einreichungen aus ganz Österreich, 22 Nominierte, davon sechs Gewinnerinnen: Mit dem Woman in Business Award 2026 haben die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Frau in der Wirtschaft (FiW) am Donnerstag, 5. November, in der WKÖ erfolgreiche Unternehmerinnen vor den Vorhang geholt. Die Auszeichnung würdigt Frauen, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und außergewöhnlichem Engagement die heimische Wirtschaft prägen.



„Der Woman in Business Award ist eine großartige Initiative, um die Vielfalt, Innovationskraft und unternehmerischen Leistungen von Frauen sichtbar zu machen“, betont Carina Pollhammer, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Vorarlberg, und führt aus: „Unternehmerinnen leisten jeden Tag Außergewöhnliches, oft mit viel Mut, Engagement und persönlichem Einsatz. Sie verdienen Anerkennung und eine Bühne. Denn Sichtbarkeit schafft Wertschätzung, inspiriert andere und ermutigt noch mehr Frauen, ihre Ideen und Visionen mutig umzusetzen. Genau dafür steht Frau in der Wirtschaft.“



Innovatorin des Jahres

Mit ihrem Unternehmen „Twistor“ entwickelte Sara Kapeller ein weltweit patentiertes Schneemanagement-System für Dächer und Photovoltaikanlagen. Sie führte die Innovation von der Skizze über Konstruktion, Prototypenbau und Praxistests bis zur Serienreife eigenständig durch.



Sara Kapeller freut sich sehr über die wertschätzende Anerkennung ihrer Arbeit: „Diese Auszeichnung ist eine große Wertschätzung – nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Innovationskraft und den Mut von uns Unternehmerinnen. Österreich und insbesondere Vorarlberg sind innovative und zukunftsorientierte Wirtschaftsstandorte. Umso mehr macht es mich stolz, mich durch die Auszeichnung mit dem Woman in Business Award nun selbst zu den Innovatorinnen zählen zu dürfen. Mein Appell an andere Unternehmerinnen: Glaubt an euch, vertraut euren Ideen und geht euren eigenen Weg. Habt den Mut, Neues zu wagen und eure Visionen umzusetzen. Ich bin sehr dankbar, Teil des starken Netzwerks von Frau in der Wirtschaft zu sein. Denn gemeinsam können wir viel bewegen, uns gegenseitig stärken und Frauen und ihre Leistungen sichtbar machen.“



Nominiert in der Kategorie „Unternehmerin mit besonderer Leistung“ war Angelika Breuss-Kaufmann vom Gasthof Hirschen in Altach. „Wie cool ist das denn! Fast 550 Unternehmerinnen aus ganz Österreich haben sich für den Woman in Business Award beworben, und ich darf Vorarlberg als Unternehmerin mit besonderer Leistung vertreten. Das ist für mich eine besondere Ehre und ein unglaublich schönes Gefühl“, zeigte sich Breuss-Kaufmann begeistert.