Adventkalender in Wien sorgen für weihnachtliche Kaufimpulse

Adventkalender sorgen im Wiener Handel bereits Wochen vor dem ersten Advent für weihnachtliche Kaufimpulse. Der Verkauf hat vielerorts bereits im Oktober begonnen. Besonders hoch ist die Nachfrage Anfang bis Mitte November. Für viele Betriebe gehören die beliebten 24-Türchen-Kalender mittlerweile fix zum vorweihnachtlichen Sortiment. Das Angebot reicht vom klassischen Schokoladenkalender bis zu individuellen Themenkalendern für unterschiedlichste Interessen und Budgets.

Was hinter einem der 24 Türchen besonders gut gefällt, landet vielleicht später auch als Geschenk unter dem Christbaum.

„Adventkalender gehören für viele Wienerinnen und Wiener zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Sie steigern die Vorfreude auf Weihnachten und bringen bereits jetzt erste weihnachtliche Kaufimpulse in den Handel. Gleichzeitig sind sie eine gute Gelegenheit, neue Produkte kennenzulernen. Was hinter einem der 24 Türchen besonders gut gefällt, landet vielleicht später auch als Geschenk unter dem Christbaum“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Schokolade und Themenkalender für unterschiedliche Interessen

Der klassische Schokoladenkalender zählt weiterhin zu den beliebten Varianten. Gleichzeitig hat sich das Angebot in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Neben Kalendern mit Pralinen, Tee, Kaffee oder Gewürzen haben sich auch Themenkalender mit Kosmetik- und Pflegeprodukten, Spielwaren, Schmuck oder Bastelzubehör etabliert. Weitere Varianten richten sich etwa an Sportbegeisterte oder Tierhalter.

„Adventkalender haben mittlerweile in vielen Handelsbranchen einen festen Platz im vorweihnachtlichen Sortiment. Neben dem Lebensmittelhandel bieten etwa auch Drogerien, Spielwarengeschäfte sowie Schmuck- und Parfümeriehandel entsprechende Kalender an. Die Nachfrage nach Adventkalendern kommt damit unterschiedlichen Branchen des Wiener Handels zugute“, so Gumprecht.

Von günstigen Klassikern bis zu selbstbefüllbaren Kalendern

Die Bandbreite reicht von preisgünstigen Klassikern bis zu exklusiven und limitierten Editionen. Daneben sind auch selbstbefüllbare Kalender Teil des Angebots. Ob Süßigkeiten, regionale Spezialitäten, Kosmetik oder kleine Geschenke, im Wiener Fachhandel finden Kundinnen und Kunden zahlreiche Produkte, um einen Adventkalender individuell zusammenzustellen.