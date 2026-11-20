Am 29. November ist der erste Adventsonntag. In den Wiener Blumengeschäften hat die Kranzsaison begonnen. Die Wiener Floristinnen und Floristen zeigen, welche Adventkränze 2026 gefragt sind: Natur steht im Mittelpunkt, kombiniert mit kräftigen, edlen Farbakzenten und neuen Formen.

Der schönste Adventkranz ist der, der zum eigenen Zuhause passt.

„Der Adventkranz bleibt einer der schönsten Bräuche der Vorweihnachtszeit. 2026 darf er ganz natürlich sein, aber auch elegant und überraschend. Der schönste Adventkranz ist der, der zum eigenen Zuhause passt“, sagt Thomas Hirschbeck, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen.

Naturmaterialien, Bordeaux und Winterpastelle prägen die Saison

Der stärkste Trend des Jahres führt zurück in den Wald: Tannengrün, sattes Waldgrün und weiches Moos bilden die Basis, ergänzt um warme Töne von Sand und Honig bis Karamell. Holz, Baumrinde und Zapfen sowie Leinen, Jute und getrocknete Blüten bringen Natur auf den Tisch.

Wer es festlicher mag, setzt auf tiefes Bordeaux, Rotbraun und dunkles Rot. Kupfer oder mattes Gold verleihen diesen Kränzen eine elegante, fast luxuriöse Note. Leichter und romantischer wirken sanfte Winterpastelle in Creme, Zartrosa, Apricot oder Flieder. Beim „nordischen Winter“ treffen Grau, Taupe und tiefes Tintenblau auf silbrige, frostige Akzente.

Auch der Klassiker bleibt: Rot und Grün gehören weiterhin zur Adventzeit, wirken 2026 aber moderner, etwa mit schwarzen Details oder mattem Metall.

Die fünf Adventkranz-Trends 2026 im Überblick

Zurück zur Natur: Tannengrün, Waldgrün und Moos bilden die Basis, kombiniert mit warmen Braun-, Sand-, Honig- und Karamelltönen. Dazu kommen Holz, Baumrinde, Zapfen, Leinen, Jute und getrocknete Blüten. Bordeaux und Kupfer: Tiefes Bordeauxrot, Rotbraun und dunkles Rot sorgen für eine festliche, elegante Note. Kupfer oder mattes Gold setzen Akzente. Sanfte Winterpastelle: Wer es leicht und romantisch mag, greift zu Creme, Zartrosa, Apricot oder Flieder. Nordischer Winter: Grau, Taupe und tiefes Tintenblau treffen auf silbrige, frostige Akzente. Rot und Grün, neu gedacht: Der Klassiker bleibt, wirkt aber moderner, etwa mit schwarzen Details oder mattem Metall.

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Schalen, längliche Tabletts und schlanke Stabkerzen

Der Adventkranz muss nicht rund sein. Gestecke in Schalen oder auf länglichen Tabletts sind weiterhin gefragt und passen auch auf kleine Tische in Stadtwohnungen.

Statt dicker Stumpenkerzen kommen immer öfter schlanke Stabkerzen zum Einsatz. Beliebt sind Kerzen in Creme, Warmweiß, Naturtönen, Bordeaux oder tiefem Blau.

„Viele Wienerinnen und Wiener mögen es klassisch mit frischem Tannengrün, wünschen sich aber eine persönliche Note. Genau das ist die Stärke der Floristinnen und Floristen: Wir binden den Kranz so, wie er zu Wohnung und Geschmack passt – und beraten auch, wie man Schale oder Kerzenhalter nächstes Jahr wiederverwendet“, so Hirschbeck.

42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher stellen einen Adventkranz auf

Der Adventkranz ist in Österreich fest verankert: Laut einer Marketagent-Umfrage stellen 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher einen Adventkranz auf. Am liebsten wird er nach wie vor selbst gestaltet oder beim Floristen nach eigenen Wünschen gebunden.

Hinweis Tipp der Floristen: Frisches Tannengrün hält länger, wenn der Kranz nicht direkt neben der Heizung steht und gelegentlich mit Wasser besprüht wird. Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. Frisches Tannengrün hält länger, wenn der Kranz nicht direkt neben der Heizung steht und gelegentlich mit Wasser besprüht wird.