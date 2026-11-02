Balltrends 2026/27 in Wien setzen auf Hollywood-Glamour

Zur bevorstehenden Ballsaison haben die Wiener Mode- und Friseurinnung mit den Vereinigten Bühnen Wien die „Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27“ präsentiert. Das Motto verbindet die Hollywood-Stilikonen Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Rita Hayworth und Mia Farrow mit der Eleganz der Wiener Ballkultur.

Im Oktober trugen Stars der Vereinigten Bühnen Wien im Ronacher Ballroben Wiener Modemacherinnen und Modemacher. Die Frisuren gestalteten Wiener Friseurinnen und Friseure. Bei der Präsentation im Wintergarten des Ronacher waren die Musicalstars am Montag persönlich dabei und signierten die Sujets.

Mitternachtsblau ist das neue Schwarz

Elegantes, geheimnisvolles Mitternachtsblau löst klassisches Schwarz ab. Knalliges Pink fällt auf. Metallicfarben, allen voran Gold und Silber, sorgen für Hollywood-Glanz unter den Lustern. Die Farben werden Ton in Ton von Kopf bis Fuß oder kombiniert getragen, etwa Pink zu Mitternachtsblau. Dazu kommen Spitze als ganzes Kleid oder Detail sowie Pailletten, die beim Walzer funkeln.

Ballfrisuren wie auf dem roten Teppich

Bei den Ballfrisuren sind der Audrey-Chignon, ein eleganter Hochsteckdutt wie in „Frühstück bei Tiffany“, und glänzende Vintage-Wellen gefragt, die seit den 1940er-Jahren über den roten Teppich fließen. Mutigere wählen den gelockten Marilyn-Bob oder einen frechen Pixie-Cut à la Mia Farrow.

Ballkleider aus Wiener Meisterbetrieben

„Wien ist die Ballhauptstadt der Welt, und die schönsten Ballkleider dafür entstehen hier, in den Ateliers unserer Wiener Meisterbetriebe. Jede Robe aus Wiener Hand ist ein Einzelstück: Wir nehmen Maß, wählen gemeinsam Stoff und Schnitt und passen jedes Detail so lange an, bis das Kleid perfekt sitzt. Ein Ballkleid muss einiges aushalten, stundenlanges Tanzen, Drehungen beim Walzer und eine lange Nacht. Diese Saison holen wir den Glamour von Marilyn Monroe und Audrey Hepburn nach Wien, in Mitternachtsblau, Pink und Silber, mit Spitze und Pailletten. Uns ist wichtig, dass sich jeder ein Kleid aus Wiener Hand leisten kann. Deshalb laden wir ab 11. November jeden Mittwoch zum Private Shopping in den Salon der Mode Wien, mit Ballkleidern zu leistbaren Preisen. Wer sich eine Robe maßschneidern lassen möchte, hat dafür noch bis zum Opernball Zeit. Mit einem Kleid aus Wien ist man auf jedem Ball ein Highlight, und trägt ein Stück Wiener Kultur“, sagt Patrizia Markus, Innungsmeisterin der Wiener Mode und Bekleidungstechnik.

Wiener Friseurhandwerk für den Ballauftritt

„Zum perfekten Ballauftritt gehört auch die perfekte Frisur. Sie muss zum Kleid, zur Persönlichkeit und zum Anlass passen, und natürlich die ganze Nacht halten, vom Eröffnungswalzer bis zur Quadrille um Mitternacht. In dieser Ballsaison lassen wir uns von den großen Hollywood-Ikonen inspirieren und interpretieren deren zeitlose Eleganz auf moderne, neue Weise. Vom klassischen Chignon einer Audrey Hepburn bis zu den glamourösen, glänzenden Wellen einer Rita Hayworth, die legendären Looks werden neu inszeniert und mit aktuellen Trends verbunden. Wer in ein exklusives Ballkleid investiert, sollte bei der Frisur nicht sparen. Denn selbst das schönste und teuerste Kleid entfaltet seine volle Wirkung erst dann, wenn Frisur, Make-up und Outfit ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Die Frisur ist nicht nur ein Detail, sondern die Krönung des gesamten Ballauftritts. Dahinter stehen handwerkliches Können, Kreativität und fachliche Kompetenz. Mein Tipp: Rechtzeitig einen Termin beim Wiener Friseur vereinbaren und idealerweise eine Probefrisur machen lassen. So kann der große Abend entspannt und ohne Überraschungen beginnen. Unsere Wiener Friseurinnen und Friseure sorgen mit ihrem Können dafür, dass jede Ballbesucherin und jeder Ballbesucher mit Stil, Eleganz und einem Hauch Hollywood-Glamour über das Parkett schreitet“, so Gülten Karagöz, Landesinnungsmeisterin der Wiener Friseure.

Bühnenkunst trifft Wiener Ballkultur

„Wien steht für große Bühnen, große Emotionen und große Auftritte, im Musical genauso wie am Ballparkett. Was beide Welten verbindet, ist die Leidenschaft für Perfektion und die Kunst, Menschen zu begeistern. Dafür braucht es außergewöhnliches handwerkliches Können, Kreativität und ein Gespür für den besonderen Moment. Genau das zeichnet die Wiener Modedesignerinnen und -designer sowie die Wiener Friseurinnen und Friseure aus. Gemeinsam mit der Wiener Innung der Mode und Bekleidungstechnik und der Wiener Friseurinnung bringen unsere Künstlerinnen die Trends der Ballsaison 2026/27 zum Strahlen, und zeigen, wie viel Bühnenmagie auch in einem perfekten Ballauftritt steckt“, so Christian Struppeck, Intendant der Vereinigten Bühnen Wien.

Private Shopping beim En Suite Ballmoden Special

Beim „En Suite Ballmoden-Special“ lädt die Mode Wien ab 11. November jeden Mittwoch zum Private Shopping in der Wiener Innenstadt. In entspannter Atmosphäre gibt es Ballkleider und extravagante Abendmode zu leistbaren Preisen, für Ball, Cocktailparty oder elegante Abendveranstaltung.

Wiener Kollektion an Debütantinnenkleidern in Weiß

Für den Eröffnungswalzer bietet die Mode Wien eine eigene Kollektion an Debütantinnenkleidern in Weiß. Exklusive Roben fertigen Wiener Meisterbetriebe nach Maß, rechtzeitig bis zum Opernball.

En Suite Ballmoden Special auf einen Blick

Vom 11. November 2026 bis 3. Februar 2027, jeden Mittwoch (außer 23.12., 30.12. und 6.1.), je 14 bis 19 Uhr

Mode Wien, Fütterergasse 1, 2. Stock, 1010 Wien

Anmeldung unter ensuite@modewien.at oder 0677 / 639 622 21

Die Style Bible zum Mitnehmen

Die Style Bible liegt als Magazin mit einer Auflage von 20.000 Stück in den Häusern der Vereinigten Bühnen Wien auf.