Seit 2005 ist die Plattform Wiener Kunsthandwerk Partner dieser internationalen Initiative, an der mittlerweile 24 europäische Staaten teilnehmen. Zahlreiche Wiener Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker öffnen dazu zwischen 2. April und 7. April 2024 ihre Werkstätten und Ateliers und ermöglichen einen Einblick in die bunte Vielfalt ihres Handwerks. Verschiedene Vorführungen und Workshops runden das Programm ab und laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.



Das diesjährige Motto "Kleine Finger, Expertenhände“ dreht sich um das Thema Übermittlung. Gemeinsames Werken und Verstehen lädt vor allem Kinder, Familien und Schüler ein, feines Kunsthandwerk zu entdecken, verschiedenste Materialien kennenzulernen und zu berühren und in weiterer Folge auch um die Vermittlung, dass künstlerisches Handwerk auch ein gangbarer Karriereweg ist.



Kleine und große Hände treffen aufeinander und diskutieren gemeinsam über Materialien und Gesten. Unerfahrene und suchende Hände der Besucher treffen auf die erfahrenen Finger von Handwerkern, die ihre Techniken wie ihre Westentasche kennen.

Diese kostbaren Momente der Weitergabe werden es dem Publikum ermöglichen, feine Handwerkskunst in vollen Zügen zu erleben und das Know-how hinter dem Handwerk zu verstehen.



Lassen Sie uns gemeinsam Interesse wecken, Berufungen schaffen und die Zukunft des Handwerks gestalten. Sind Sie als Kunsthandwerksbetrieb an einer Teilnahme interessiert – senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular oder eine E-Mail an kunsthandwerk.wien@wkw.at

Weitere Details und das aktuelle Programm erfahren Sie hier in Kürze.