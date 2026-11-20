Bücher gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Wienerinnen und Wiener. 31 Prozent wollen Verwandte und Freunde mit Büchern beschenken. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien. Auch Leseabonnements sind gefragt: Unter jenen, die Gutscheine oder Abos verschenken, wählen 28 Prozent Bücher-, Zeitschriften- und Zeitungsabonnements.

Mit einem Buch schenkt man nicht nur eine Geschichte. Man schenkt Zeit, Abenteuer, Wissen und manchmal sogar eine neue Lieblingswelt

„Ein Buch ist ein sehr persönliches Geschenk. Es zeigt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was dich interessiert, dich berührt und womit ich dir eine Freude machen kann. Dass fast ein Drittel der Wienerinnen und Wiener heuer Bücher verschenken möchte, ist ein schönes Signal für das Lesen und für den Wiener Buchhandel“, sagt Kristina Macherhammer-Hochwarter, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft.

Wiener Buchhandlungen: Persönliche Beratung hilft bei der Auswahl

Gerade vor Weihnachten spielen die Wiener Buchhandlungen ihre große Stärke aus: die persönliche Beratung. Denn bei der großen Auswahl ist es nicht immer leicht, das passende Buch für einen Menschen zu finden. Die Wiener Buchhändler kennen Neuerscheinungen, aktuelle Trends und Geheimtipps. Ihre Empfehlungen stimmen sie auf die Interessen und das Alter der Beschenkten ab.

„Mit einem Buch schenkt man nicht nur eine Geschichte. Man schenkt Zeit, Abenteuer, Wissen und manchmal sogar eine neue Lieblingswelt“, sagt Macherhammer-Hochwarter.

Buch Wien vom 25. bis 29. November: Einblicke in die Buchhandelslehre

Wie vielfältig die Bücherwelt ist, zeigt wenige Wochen vor Weihnachten die Buch Wien vom 25. bis 29. November. Mit dabei ist die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der WK Wien. An ihrem Stand steht heuer auch die nächste Generation des Buchhandels im Mittelpunkt: Lehrlinge aus Wiener Buchhandlungen betreuen den Stand und informieren über die Lehre und Berufsmöglichkeiten im Buchhandel.

Die Buch Wien bietet damit nicht nur Gelegenheit, neue Bücher, Autorinnen und Autoren kennenzulernen. Sie ermöglicht auch einen Blick hinter die Kulissen des Buchhandels und auf jene jungen Menschen, die künftig Leserinnen und Leser beraten werden.