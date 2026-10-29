Finanzbildung stärkt Wissen bei 94 Prozent der Befragten

Geld sinnvoll anlegen, früh Vermögen aufbauen und für die Pension vorsorgen: Angesichts komplexer Finanzmärkte und vielfältiger Anlagemöglichkeiten zählt fundiertes Finanzwissen. Eine Studie der Wiener Börse Akademie zeigt: 94 Prozent der befragten Absolventinnen und Absolventen haben durch ihre Weiterbildung ihr Finanz- und Börsenwissen erweitert, 83 Prozent fühlen sich bei Anlageentscheidungen sicherer und 82 Prozent können Chancen und Risiken besser einschätzen. Fast zwei Drittel hatten zuvor wenig oder gar keine Anlageerfahrung.

Wer Chancen und Risiken versteht, kann sein Vermögen gezielter aufbauen und für die Zukunft vorsorgen.

„Finanzbildung ist ein wesentlicher Schlüssel zu selbstbestimmten Anlageentscheidungen. Wer Chancen und Risiken versteht, kann sein Vermögen gezielter aufbauen und für die Zukunft vorsorgen. Genau hier setzen wir mit unseren praxisnahen Bildungsangeboten an“, betont Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der WK Wien.

Vom Finanzwissen zur eigenen Anlageentscheidung

MAKAM Research führte die Befragung im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien durch. 85 Prozent können das Gelernte nach eigenen Angaben praktisch anwenden, 93 Prozent fühlen sich motiviert, sich weiter mit Finanz- und Börsenthemen zu beschäftigen.

86 Prozent haben seit ihrer Weiterbildung in Wertpapiere oder andere Finanzprodukte investiert, 19 Prozent sogar erstmals. Besonders beliebt sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs) mit 81 Prozent, gefolgt von Aktien mit 71 Prozent.

Trotz Weiterbildung bleibt Wissensbedarf

Trotz absolvierter Seminare oder Lehrgänge schätzen 46 Prozent ihr Finanzwissen weiterhin als eher gering oder sehr gering ein. 41 Prozent fühlen sich bei der selbstständigen Bewertung von Anlagechancen und -risiken noch nicht ausreichend sicher.

73 Prozent beschäftigen sich mindestens einmal pro Woche mit Finanzmärkten und Geldanlagen, 36 Prozent sogar täglich. Wichtigste Informationsquellen sind Wirtschafts- und Finanzmedien (54 Prozent), Online-Finanzportale (45 Prozent) und eigene Analysen (41 Prozent).

Großes Interesse an Künstlicher Intelligenz bei der Geldanlage

77 Prozent der Befragten würden künftig gerne ein Seminar zu Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz besuchen. Die systematische Aktiensuche ist mit 76 Prozent fast ebenso gefragt. Neben Grundlagen interessieren die Befragten zunehmend moderne Analyseinstrumente für ihre Anlageentscheidungen.

Das Seminarprogramm 2027 der Wiener Börse Akademie greift diesen Trend auf. Neu ist der Lehrgang „Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz (KI)“. Weitere Schwerpunkte sind „Pensionsvorsorge mit Wertpapieren“ sowie „Anlegerschutz und Anlageberatung“. Die Angebote helfen Einsteigern und erfahrenen Anlegern, ihre Finanzkompetenz auszubauen, langfristige Anlagestrategien zu entwickeln und ihre finanzielle Zukunft informiert und selbstbestimmt zu gestalten.

Hohe Zufriedenheit mit Seminaren und Lehrgängen

93 Prozent sind mit den besuchten Seminaren und Lehrgängen sehr oder eher zufrieden, zwei Drittel sogar sehr zufrieden. Die fachliche Kompetenz und Erfahrung der Trainerinnen und Trainer erreicht einen Zufriedenheitswert von 99 Prozent. Sämtliche untersuchten Leistungsaspekte liegen bei über 90 Prozent Zufriedenheit.

Drei Viertel der Befragten halten eine weitere Weiterbildung an der Wiener Börse Akademie innerhalb der kommenden zwölf Monate für wahrscheinlich. 60 Prozent würden die Akademie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen.

Seminarprogramm 2027 für unterschiedliche Anlageinteressen

Langfristiger Vermögensaufbau, Erhalt der Kaufkraft, private Pensionsvorsorge und neue Technologien bei der Aktienanalyse: Das Seminarprogramm 2027 bietet Angebote für unterschiedliche Wissensstände und Anlageinteressen. Das neue Seminarprogramm 2027 kann ab sofort bestellt werden. Informationen zu Seminaren und Lehrgängen: www.wifiwien.at/boerse

Steckbrief Zur Wiener Börse Akademie

Die Wiener Börse Akademie ist eine Kooperation zwischen dem WIFI Management Forum und der Wiener Börse AG. Das WIFI Management Forum der Wirtschaftskammer Wien übernimmt Organisation, Administration, Räumlichkeiten und technische Infrastruktur. Die Wiener Börse verantwortet Inhalte, Programm und Trainierende aus ihrem Experten-Netzwerk.



© Florian Wieser Aktuelle Studie der Wiener Börse Akademie zeigt: Finanzbildung stärkt Entscheidungssicherheit und Eigeninitiative bei Geldanlagen.

MAKAM Research befragte im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien von 16. September bis 8. Oktober 2026 insgesamt 155 Personen. Sie hatten innerhalb der vergangenen drei Jahre Seminare oder Lehrgänge der Wiener Börse Akademie besucht .



