Frauen in der Technik: „Wer auf Frauen verzichtet, verschenkt Fachkräfte“

Schließsysteme, Zutrittslösungen und Sicherheitstechnologie „made in Vienna“: Frau in der Wirtschaft Wien besuchte am 10. November das Familienunternehmen EVVA Sicherheitstechnologie in Wien-Meidling. Beim Besuch im Rahmen von „FiW goes Backstage“ sprach Verena Wiesinger, Vorsitzende des Unternehmerinnen-Netzwerks Frau in der Wirtschaft Wien (FiW) der Wirtschaftskammer Wien, mit Nicole Ehrlich-Adám, Gesellschafterin und Prokuristin von EVVA. Im Mittelpunkt standen Frauen in technischen Familienbetrieben und der Fachkräftenachwuchs. EVVA wurde 1919 in Wien gegründet, beschäftigt rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat einen Frauenanteil von 43 Prozent. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Zutrittssysteme direkt in Wien.

Gerade angesichts des Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, auf die Hälfte der Talente zu verzichten.

Wiesinger kennt die Situation aus eigener Erfahrung. Seit 1991 arbeitet sie im Familienunternehmen Autohaus Wiesinger, seit 2018 ist sie dessen Geschäftsführerin. Zum Unternehmen gehören Fahrzeughandel, Verena Wiesinger besucht EVVA in Wien-Meidling. Der Frauenanteil in technischen Lehrberufen steigt, bleibt aber niedrig.

Kfz-Werkstätte und Karosseriefachbetrieb, traditionell von Männern geprägte Bereiche.

„Wer Mädchen für Technik gewinnen will, muss ihnen zeigen, dass dort Frauen Verantwortung tragen. Betriebe wie EVVA beweisen, dass Technik, Familienunternehmen und weibliche Führung bestens zusammenpassen“, sagt Wiesinger.

Frauenanteil in technischen Lehrberufen laut WKO

Österreichweit steigt der Frauenanteil in technischen Lehrberufen. Laut WKO-Lehrlingsstatistik ist er in der Lehrberufsgruppe Metall und Bau in zehn Jahren von 5,7 auf 9,7 Prozent gestiegen. Im Bereich Chemie und Kunststoff stieg er von 30,9 auf 39,9 Prozent. In der Informatik sind 751 Mädchen in Ausbildung, mehr als fünfmal so viele wie 2014. Insgesamt sind aber nur 31,9 Prozent aller Lehrlinge in Österreich weiblich. In Wien sind 17,2 Prozent der Beschäftigten im Bereich Technik Frauen, also etwa jede sechste Person.

„Mädchen sind in technischen Berufen angekommen. Jetzt müssen wir diesen Fortschritt absichern – gerade jetzt, wo Betriebe um jeden Lehrling kämpfen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, auf die Hälfte der Talente zu verzichten“, sagt Wiesinger.

Weibliche Vorbilder in technischen Berufen

Damit mehr Mädchen technische Berufe für sich entdecken und Frauen langfristig in diesen Branchen erfolgreich sein können, braucht es sichtbare weibliche Vorbilder, positive Einblicke in die Praxis und ein Umfeld, in dem fachliche Entwicklung und berufliche Perspektiven selbstverständlich sind. Wiesinger: „Erfolgreiche Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen in technischen Berufen zeigen bereits heute, wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Unternehmen profitieren davon, wenn sie diese Potenziale erkennen und nutzen können.“





Steckbrief Über Frau in der Wirtschaft Wien

Frau in der Wirtschaft Wien (FiW Wien) ist das wirtschaftliche Frauennetzwerk der Wirtschaftskammer Wien und vertritt die Interessen von rund 54.000 unternehmerisch aktiven Frauen in Wien, von Kleinstunternehmerinnen und Ein-Personen-Unternehmen bis zu Unternehmerinnen, Managerinnen und Frauen in Führungspositionen. Als Gründerin ist man automatisch Teil des Netzwerks; auch Frauen, die erst auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, können das Netzwerk nutzen. FiW Wien versteht sich als Interessenvertretung, Service- und Netzwerkplattform: Das Netzwerk bringt die Anliegen von Unternehmerinnen in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ein, bietet Austausch und Vernetzung, Fachvorträge, Workshops und Veranstaltungen und unterstützt Frauen dabei, unternehmerisches Know-how auszubauen und Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft zu übernehmen.

Unter der Landesvorsitzenden Verena Wiesinger setzt FiW Wien aktuell unter anderem auf persönliche Vernetzung und Unternehmenseinblicke: Zu den Formaten zählen FiW Connects, „Aufsichtsratskompetenz Kompakt“, „FiW goes Backstage“ sowie die FiW Unconference am 14. Dezember. Die Backstage-Reihe bringt Unternehmerinnen direkt mit erfolgreichen Wiener Unternehmen und deren Führungspersönlichkeiten zusammen. Über alle Veranstaltungen wird regelmäßig im Newsletter informiert.