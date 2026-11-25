Im Bild: Margarete Kriz-Zwittkovits bei ihrer ersten Rede als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien im Wiener Wirtschaftsparlament



Es weht ein neuer Wind in der Wirtschaftskammer Wien. Das war auch bei der Herbstsession des Wiener Wirtschaftsparlaments deutlich spürbar. Eine Fülle von Anträgen und Wortmeldungen aller Fraktionen zeigte einerseits die Pluralität in der Kammer und anderseits das breite Engagement für die Wiener Wirtschaft. Und: Das Wirtschaftsparlament tagte wieder im Haus der Wiener Wirtschaft am Praterstern.

Ich setze mich für die Wiener Unternehmen vehement ein.

„Das Haus der Wiener Wirtschaft ist unser Stammhaus. Hier haben wir alle Einheiten der WK Wien zusammengefasst, dadurch können wir uns einiges ersparen, und hier finden auch die Sitzungen unserer Gremien statt”, sagte die neue Präsidentin der WK Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, am Beginn ihrer Rede vor den Delegierten. Das historische Gebäude der WK Wien am Stubenring wird zur Gänze vermietet. Einen Verkauf schloss die Präsidentin aus.

Das ist eine der ersten Maßnahmen, die Kriz-Zwittkovits unmittelbar nach ihrem Amtsantritt vor gut 100 Tagen gesetzt hat, und auch nicht die letzte. Ebenso hat sie das Pförtnerhäuschen wieder an das Seminarhotel Schloss Hernstein zurückgestellt. In ihrer Rede skizzierte Kriz-Zwittkovits „Bilanz und Ausblick”. „Wir sind seit einem Jahr, ausgelöst durch die Ereignisse auf Bundesebene, in den Blickpunkt gerückt, haben sehr viel Kritik erhalten und auch Vertrauen verloren. Das muss man klar benennen. Dieses Vertrauen müssen wir uns wieder erarbeiten. Umso wichtiger ist es mir darzustellen, was wir bereits erledigt haben und was wir vorhaben”, sagte Kriz-Zwittkovits.

Bereits umgesetzt ist der neue Compliance Codex für Funktionärinnen und Funktionäre sowie für die Mitarbeitenden der Kammer-Organisation. Ihn hat die Wirtschaftskammer Österreich bundesweit erarbeitet, „in Wien haben wir ihn nun durch eigene Bestimmungen ergänzt und beschlossen”, berichtete die Präsidentin. Auch für Vergaben gibt es damit ein klares Reglement, wobei die WK Wien Aufträge nur mehr projektbezogen vergibt, wie Kriz-Zwittkovits präzisierte.

Hausintern wurde die Direktion von drei auf zwei Personen reduziert. „Und die Wiener Wirtschaft Holding, in ihr sind die Beteiligungen der WK Wien strukturiert, bekommt einen Aufsichtsrat. Der ist ebenfalls bereits in den Gremien beschlossen und wird sich in Kürze konstituieren”, so Kriz-Zwittkovits.

News Gleichstellung von Selbstständigen bei der Pension

Weniger Kammerumlage

Die Reduktion der Kammerumlage 2, sie basiert auf der Lohnsumme, startet kommendes Jahr. Bis 2029 wird sie schrittweise um insgesamt 25 Prozent sinken, was den Wiener Unternehmen dann 22 Millionen Euro pro Jahr bringt. Kriz-Zwittkovits: „Das kostet uns einiges an Anstrengung. Wir entlasten damit aber Unternehmen, die besonders viel in unsere Organisation einzahlen. Wobei es mir wichtig ist, dass unsere Organisation eine Solidargemeinschaft aus großen und kleinen Unternehmen ist, zu der wir uns alle bekennen.”

Die Präsidentin berichtete abschließend auch von ihrer Bezirkstour. Kriz-Zwittkovits besucht derzeit alle Wiener Bezirke und trifft auf ihren Bezirksgesprächen sowie in den örtlichen Betrieben zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer (bis dato sind es rund 300). Parallel dazu hat sie eine breite Unternehmensbefragung in Auftrag gegeben. „Nur vor Ort, nur im direkten Gespräch mit den Wirtschaftstreibenden können wir feststellen, wo der Schuh drückt und wo wir ansetzen müssen”, sagte die Präsidentin. Daher fließen die Ergebnisse und Anliegen der Unternehmerschaft in Verbindung mit der Befragung in das neue Wirtschaftsprogramm der WK Wien ein.

Neue Schwerpunktthemen

„Bereits jetzt kristallisieren sich aus den ersten Bezirksgesprächen Schwerpunktthemen heraus, bei denen wir Maßnahmen unmittelbar setzen werden. Dabei geht es vor allem um den Verkehr, die Sicherheit und die soziale Absicherung”, konstatierte Kriz-Zwittkovits. Das Verkehrsthema möchte sie „nicht ideologisch, sondern pragmatisch” sehen: „Ich verstehe nicht, dass justament jeder Radweg durch eine Geschäftsstraße führen muss. Wir müssen uns dringend überlegen, wie wir Mobilität in einer historisch gewachsenen Stadt sinnvoll gestalten.” Zum Thema Sicherheit, hier geht es vor allem um Einbrüche, Überfälle, Vandalismus und Cyber-Kriminalität, hat Kriz-Zwittkovits eine eigene Taskforce in der WK Wien initiiert. Sie soll sowohl schnelle Hilfe als auch Prävention bieten. In puncto Soziale Absicherung für Unternehmerinnen und Unternehmer fordert sie eine steuerliche Gleichstellung mit Arbeitnehmenden in der betrieblichen Pensionsvorsorge sowie die Möglichkeit, dass Tageseltern auch innerhalb von Betrieben tätig sein können.

Kriz-Zwittkovits zum Abschluss ihrer Rede: „Ich werde mich für die Wiener Unternehmen vehement einsetzen. Die mich kennen, wissen, dass ich das umsetze. Dennoch appelliere ich an Sie alle: Es geht nur gemeinsam.”

Die Fraktionen nahmen in ihren Reden den Weg der neuen Präsidentin durchwegs positiv auf. Conrad Bauer von den Unos will sich verstärkt der Arbeit in der WK Wien widmen und hat daher seine Funktion als Landessprecher zurückgelegt. Bauer: „Auch wir reden mit den Unternehmen, ich habe hier drei Dutzend Vorschläge, die ich der Präsidentin übergeben will.” Was Bauer auch tat und von Kriz-Zwittkovits gerne angenommen wurde.

© Florian Wieser Conrad Bauer ist Vizepräsident der WK Wien und Delegierter von Unos Wien.

Für Reinhard Pisec von der Freiheitlichen Wirtschaft bringt die neue Präsidentin „Energie in unser Haus”, sie verkörpere „Wirtschaft zuerst”. Mit dem Haus der Wiener Wirtschaft ist er nicht so zufrieden. „Sanieren wir doch den Stubenring”, lautete sein Vorschlag. Pisec regte zudem an, mit Russland Gespräche über Gaslieferungen aufzunehmen. Generell gebe es in Europa starke Kostensteigerungen, „weil wir uns selbst sanktionieren”.

© Florian Wieser Reinhard Pisec ist Delegierter zum Wiener Wirtschaftsparlament und vertritt die Freiheitliche Wirtschaft (FW) Wien.

Sonja Franzke von der Grünen Wirtschaft drückte gegenüber Kriz-Zwittkovits „ganz großen Respekt aus” und schränkte ein: „Vertrauen in eine Person ersetzt nicht das Vertrauen in ein System.” Transparenz sei „eine Verpflichtung den Mitgliedern gegenüber. Die Wirtschaftskammer ist kein Privatverein, sondern die gesetzliche Vertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer”. Kriz-Zwittkovits erläuterte ihr im Anschluss die zahlreichen und auch eingangs beschriebenen Transparenzmaßnahmen.

© Florian Wieser Sonja Franzke ist Mitglied des Erweiterten Präsidiums der WK Wien und Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft (GW) Wien.

Marko Fischer vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband wünschte sich „eine Wirtschaft mit Haltung und nicht eine Wirtschaft, die Haltung bewahrt”. Die Senkung der Kammerumlage 2 erzeuge in seinen Augen „Verwirrung” und habe „keinen Jubel ausgelöst”. Es brauche „eine starke und laute Interessenvertretung, die auch unangenehm für die Politik ist”.

© Florian Wieser Marko Fischer ist Vizepräsident der WK Wien und Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Wien.

Beschlüsse als Arbeitsauftrag

Abschließend beschlossen die Delegierten, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Stabilisierung der Transportwirtschaft zu forcieren, die Aussetzung der geplanten Anhebung der Ortstaxe vehement zu vertreten, sich für die Abschaffung der Paketsteuer einzusetzen, Bürokratieabbau voranzutreiben, eine Abgaben- und Gebührenbremse sowie Vereinfachungen im Bereich Betriebsanlagen anzustreben und sich für die Modernisierung des Gewinnfreibetrags einzusetzen, vor allem mit Blick auf Ein-Personen-Unternehmen.

© Florian Wieser „Nur vor Ort, nur im direkten Gespräch mit den Wirtschaftstreibenden können wir feststellen, wo der Schuh drückt und wo wir ansetzen müssen”, sagte Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits.