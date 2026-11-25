Wirtschaftsleben Weihnachten als Umsatzmotor

In diesen Zeilen soll es um etwas gehen, das uns früher oder später bevorsteht – und wofür wir vorsorgen müssen: die Pension. Selbstständige werden beim Vorsorgen benachteiligt. Wer angestellt ist, für den zahlt auch der Arbeitgeber in die Sozialversicherung ein. Zusätzlich kann er steuerbegünstigt eine betriebliche Altersvorsorge finanzieren. Wer selbstständig ist, zahlt seine Sozialversicherung selbst – und jeden Euro Zusatzvorsorge aus bereits versteuertem Geld.

Selbstständige werden beim Vorsorgen benachteiligt.

Dabei ist Vorsorge genau das, was man von verantwortungsvollen Unternehmerinnen und Unternehmern erwartet: Vorausschauend zu wirtschaften, auch für das eigene Alter. Wer mit 25 gründet, trägt allerdings die Finanzierung seiner Zusatzpension 40 Jahre lang allein. Das ist nicht fair. Ich will keine Sonderrechte für Selbstständige, sondern Gleichstellung.

Betriebsausgabe

Mein Vorschlag: Ein Betrieb soll nicht nur für seine Angestellten, sondern auch für die Unternehmerin und den Unternehmer steuerlich begünstigt in die Altersvorsorge einzahlen können – bis zu einer Jahreshöchstgrenze, als Betriebsausgabe. Die Pension, die sich Wirtschaftstreibende später daraus auszahlen, versteuern sie ganz normal. Das ist kein Steuergeschenk und kein Steuerverlust. Es geht nur darum, wann die Steuer bezahlt wird. Zudem sollten Betriebe für Mitarbeitende mehr vorsorgen können: 1.500 statt 300 Euro im Jahr steuerfrei. Und der Gewinnfreibetrag gehört für Vorsorgeprodukte geöffnet.