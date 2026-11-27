Mit 19 Jahren stand Laurin Levai als Türsteher an der Tür. Heute steht er hinter einem Wiener Sicherheitsunternehmen mit rund 80 Mitarbeitern. Für ihr Konzept „Sicherheit mit Haltung“ wurde die Ante Portas GesmbH am Mittwochabend, 25. November, mit dem HANDS ON. Award 2026 ausgezeichnet.

Hands on‘ heißt: nicht nur reden, sondern anpacken. Die Leistung gewerblicher Dienstleister fällt oft erst auf, wenn sie einmal nicht da ist. Mit diesem Award holen wir sie vor den Vorhang.

Die Fachgruppe Wien der Gewerblichen Dienstleister vergab den Branchenpreis heuer zum fünften Mal. Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits überreichte ihn im Mirage im Wiener Prater.

Ante Portas: Konflikte verhindern, bevor sie entstehen

Seit der Gründung 2011 verbindet Ante Portas professionelle Security mit Sozialkompetenz, Diversität und Deeskalation. Konflikte sollen nicht nur gelöst werden, sondern möglichst gar nicht erst entstehen. Dafür setzt das Unternehmen auf vorausschauende Konzepte, erfahrene Teams und persönliche Betreuung.

„Sicherheit bedeutet für mich mehr als Präsenz. Ich will Konflikte verhindern, Menschen schützen und dabei menschlich bleiben – mit Erfahrung, Vielfalt und einem Team, auf das Verlass ist“, sagt Levai.

News Frischer Wind in der Wirtschaftskammer

Zehn Nominierte, fünf Finalisten: Das Publikum entscheidet

Eine Fachjury hatte zehn Geschichten aus dem Berufsalltag nominiert. Die fünf Finalisten stellten sich am Abend dem Live-Voting des Publikums.

Neben Ante Portas waren im Finale:

Connective Base GmbH, Doris Schmidt (Informationsdienstleister): Eine Plattform, die Start-ups und Spin-offs mit Infrastruktur, Know-how und Netzwerken unterstützt.

Eine Plattform, die Start-ups und Spin-offs mit Infrastruktur, Know-how und Netzwerken unterstützt. Das Lernstudio Vedunia, Djurdjica Mach-Botica (Sprachdienstleister): Eine Sprachschule, die sie mit 53 Jahren gegründet hat und in der Menschen Deutsch für Beruf und Alltag lernen.

Eine Sprachschule, die sie mit 53 Jahren gegründet hat und in der Menschen Deutsch für Beruf und Alltag lernen. Detektei Veritas, Daniel Otto Smeritschnig (Berufsdetektiv): Ermittlungen, die Gewissheit schaffen, wo Fakten fehlen.

Ermittlungen, die Gewissheit schaffen, wo Fakten fehlen. Rent An Assistant, Sabine Hilbe (Bürodienstleister): Hält Unternehmen seit über 20 Jahren bei Administration und Organisation den Rücken frei.

HANDS ON. Award macht gewerbliche Dienstleistungen sichtbar

Bis zum Vorjahr hieß der Preis „Held:innen im Hintergrund“. Der neue Name rückt das konkrete Tun in den Mittelpunkt: Lösungsorientierung, Eigeninitiative, Verlässlichkeit und Umsetzungsstärke.

„Die Gewerblichen Dienstleister haben Handschlagqualität – wenn wir eine Aufgabe übernehmen, können sich unsere Kundinnen und Kunden darauf verlassen, dass alles reibungslos läuft. Mit dem HANDS ON. Award wollen wir Menschen sichtbar machen, deren Arbeit unverzichtbar ist“, sagt Heidi Blaschek, Obfrau der Fachgruppe Wien der Gewerblichen Dienstleister.

Rund 7.500 Wiener Unternehmen aus mehr als 20 Berufsgruppen

Die Fachgruppe Gewerbliche Dienstleister vertritt rund 7.500 Wiener Unternehmen aus mehr als 20 Berufsgruppen. Das Spektrum reicht von Büro- und Personaldienstleistern über Berufsdetektive und das Bewachungsgewerbe bis zu Sprachdienstleistern, Sicherheitsfachkräften, Informationsdiensten, Call-Centern und Industrial Design.