Anfragen beantworten, Termine koordinieren, Angebote schreiben, Baustellen dokumentieren, Rechnungen erstellen: In vielen Handwerksbetrieben kostet Büroarbeit Stunden, die auf der Baustelle fehlen. Die Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe deshalb beim Einstieg in die Künstliche Intelligenz (KI). Das Angebot ist praxisnah, erfordert keine Vorkenntnisse und richtet sich an Betriebe mit und ohne bestehende Handwerkersoftware.

Wer heute einen kleinen Betrieb führt, ist Fachkraft, Buchhalter und Kundenservice in einer Person. Genau dort kann KI helfen. Das Handwerk soll diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern aktiv und ressourcenschonend nutzen.

„KI ersetzt keinen Handwerker. Aber sie nimmt ihm die Zettelwirtschaft ab. Jede Stunde, die ein Betrieb nicht am Schreibtisch verbringt, ist eine Stunde mehr für die Kundinnen und Kunden“, sagt Christian Dobianer, Innungsmeister der Wiener Bauhilfsgewerbe.

KI-Werktisch: Gemeinsam mit Handwerksbetrieben getestet

Am Anfang stand der „KI-Werktisch“: Gemeinsam mit Wiener Betrieben aus Bodenlegung, Tischlerei und Malerei hat die Innung KI-Anwendungen im Betriebsalltag erprobt.

Der KI-Werktisch ist ein digitales KI-Büro für Handwerksbetriebe. Ein KI-Assistent übernimmt vorbereitende Büroarbeit. Anfrage, Angebot, Einsatzplanung, Techniker-App, Dokumentation und Abrechnung greifen dabei auf einem gemeinsamen Auftragsstand ineinander.

Die Lösung lässt sich eigenständig nutzen oder mit bestehenden Systemen wie Kalender, CRM, Buchhaltung und vorhandener Handwerkersoftware verbinden. Wo eine fertige Schnittstelle fehlt, steht eine offene API zur Verfügung. Zahlreiche Betriebe verschiedener Gewerke im deutschsprachigen Raum haben den KI-Werktisch bereits getestet.

Die Erfahrungen gibt die Innung in Praxisveranstaltungen an ihre Mitglieder weiter. Anhand eines realistischen Auftrags wird live gezeigt, wie KI typische Arbeitsabläufe unterstützt: von der ersten Kundenanfrage über Rückfragen, Besichtigung und Angebot bis zur Baustellendokumentation und Rechnung. Auch Datenschutz, technische Voraussetzungen und Kosten werden behandelt.

„Unsere Mitgliedsbetriebe sollen nicht allein vor der Frage stehen, welches Werkzeug etwas taugt und was es kostet. Genau dafür ist die Innung da: Wir probieren aus, wir sortieren, und wir zeigen, was am Montag in der Früh im Betrieb funktioniert“, so Dobianer.

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Vier Bereiche, in denen KI den Betriebsalltag entlastet

1. Erreichbarkeit: Kundenanfragen aufnehmen

Wer auf der Baustelle steht, kann oft nicht ans Telefon gehen und verliert dadurch im schlimmsten Fall einen Auftrag. Der KI-Werktisch lässt sich per Rufweiterleitung zuschalten: je nach Einstellung nur dann, wenn niemand abhebt, oder rund um die Uhr. Die gewohnte Telefonnummer des Betriebs bleibt unverändert.

Der KI-Assistent nimmt Anfragen auf, fragt fehlende Angaben gezielt nach und weist transparent darauf hin, dass eine KI kommuniziert. Dabei verwendet er den vereinbarten Ton des Betriebs. Unklare oder dringende Fälle übergibt er nach den betrieblichen Regeln an die zuständige Person.

2. Einsatzplanung: Zeitfenster und Einsätze vorbereiten

Das System schlägt passende Zeitfenster, Techniker und die Reihenfolge der Einsätze vor. Es berücksichtigt dabei die Verfügbarkeiten und Regeln des Betriebs. Fixe Termine werden erst nach der vorgesehenen Freigabe bestätigt.

Auftrag und Kundendaten stehen über die Techniker-App direkt auf der Baustelle bereit. Arbeitszeiten, erbrachte Leistungen, Material, Fotos, Aufmaß, Notizen und Unterschriften werden dort strukturiert erfasst. So müssen die Angaben abends im Büro nicht mehr von Zetteln abgetippt werden.

4. Angebote, Berichte und Rechnungen: Entwürfe erstellen

Aus freigegebenen Auftrags- und Einsatzdaten erstellt der KI-Werktisch Entwürfe für Angebote, Berichte und Rechnungen. Verbindlich oder an die Kundschaft versendet wird ein Dokument erst nach Freigabe durch den Betrieb.

Für alle vier Bereiche gilt: Preise, fixe Termine, verbindliche Zusagen, Sonderfälle und Freigaben bleiben beim Team des Betriebs. Die KI bereitet Informationen und den nächsten Arbeitsschritt vor, entschieden wird im Betrieb.

Typische Aufträge, Rückfragen, Zuständigkeiten, Freigaben, Tonalität und eigene Abläufe werden passend zum jeweiligen Betrieb eingerichtet. Für die Mitgliedsbetriebe heißt das: weniger Schreibtischarbeit, keine verlorenen Anfragen und mehr Zeit für das eigentliche Handwerk.

Interessierte Betriebe können den KI-Werktisch im Rahmen eines kostenfreien 30-Tage-Praxis-Checks kennenlernen und im eigenen Betrieb testen.

KI in Österreich: Viele Unternehmen haben den Einsatz noch nie erwogen

Österreichs Unternehmen setzen bereits häufiger auf KI als der EU-Schnitt: Laut Statistik Austria nutzten 2025 rund 30 Prozent der Unternehmen ab zehn Beschäftigten Künstliche Intelligenz. EU-weit waren es 20 Prozent.

Gleichzeitig haben 77 Prozent der Unternehmen, die KI noch nicht nutzen, den Einsatz noch nie in Betracht gezogen. Gerade kleinen Betrieben fehlen oft Zeit und eigenes Büropersonal, um sich damit zu befassen. In Wien sind 60 Prozent der Betriebe Ein-Personen-Unternehmen, besonders viele davon im Gewerbe und Handwerk.

„Wer heute einen kleinen Betrieb führt, ist Fachkraft, Buchhalter und Kundenservice in einer Person. Genau dort kann KI helfen. Das Handwerk soll diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern aktiv und ressourcenschonend nutzen“, sagt Dobianer.