Österreich ist ein Hochsteuerland mit einem komplexen Steuersystem, das selbst Profis fordert. Für Betriebe ist es eine Herausforderung, laufend auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt ihre Mitglieder deshalb mit Information und Service. Heuer kam mit den NOW Tax & Finance Days ein neues Veranstaltungsformat dazu.

Beim Auftakt kritisierte WK Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits, dass die bisherigen politischen Bemühungen um eine grundlegende Vereinfachung des Steuersystems gescheitert seien. „Uns Wirtschaftstreibenden bleibt daher keine andere Wahl: Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir vorfinden. Und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen“, warb sie dafür, die Möglichkeiten des Steuersparens zu nutzen.

Wenn Selbstständige an ihre finanzielle Absicherung im Alter denken, treibt ihnen das oft Sorgenfalten auf die Stirn.

Bei der Pensionsvorsorge sieht sie eine deutliche Benachteiligung von Wirtschaftstreibenden: „Ich fordere, dass Betriebe nicht nur für ihre Mitarbeitenden eine steuerlich begünstigte betriebliche Pensionsvorsorge finanzieren dürfen, sondern auch für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin. Wir würden damit die soziale Absicherung von Selbstständigen im Alter mit einem Schlag entscheidend verbessern“, so Kriz-Zwittkovits.

Altersvorsorge: Selbstständige sollen steuerlich begünstigt vorsorgen können

„Wenn Selbstständige an ihre finanzielle Absicherung im Alter denken, treibt ihnen das oft Sorgenfalten auf die Stirn. Denn wer seinen Lebensstandard in der Pension einigermaßen halten will, kommt um eine privat finanzierte Vorsorge nicht herum“, erklärt Kriz-Zwittkovits.

Für Mitarbeitende ist eine steuerbegünstigte betriebliche Vorsorge möglich. Selbstständigen steht diese Möglichkeit mit wenigen Ausnahmen nicht offen. Ihre zusätzlichen Einzahlungen stammen aus bereits versteuertem Einkommen und sind keine Betriebsausgabe.

Kriz-Zwittkovits hat die Fachleute der WK Wien deshalb beauftragt, ein Modell zu entwickeln, das Selbstständige nicht länger benachteiligt. Betriebe sollen auch für die Unternehmerin oder den Unternehmer steuerlich begünstigt in die Altersvorsorge einzahlen und die Beiträge als Betriebsausgabe geltend machen können.

Das würde die Altersvorsorge der Wirtschaftstreibenden verbessern. Eine daraus entstehende Zusatzpension würde künftig auch höhere Steuereinnahmen für den Staat bedeuten.

Gewinnfreibetrag und betriebliche Vorsorge: Impuls für den Kapitalmarkt

Die vorgeschlagene Maßnahme hätte zugleich einen positiven Effekt auf den heimischen Kapitalmarkt. Dieser könnte einen Impuls brauchen: 2027, 2028 und 2029 werden Wertpapiere für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag nicht anerkannt.

„Wir wollen ihn wieder öffnen und um Pensions- und Vorsorgeprodukte erweitern. Zugleich sollte der Steuerfreibetrag für die betriebliche Vorsorge von Mitarbeitenden von 300 Euro auf 1500 Euro im Jahr angehoben und auf Selbstständige ausgeweitet werden. Damit entsteht ein unternehmerischer Anreiz vorzusorgen“, erklärte Kriz-Zwittkovits unter Beifall der Wirtschaftstreibenden.

NOW Tax & Finance Days: Rund 1100 Teilnehmende bei der Premiere

Die NOW Tax & Finance Days der Wirtschaftskammer Wien fanden heuer erstmals statt. An zwei Tagen boten sie Wiener Betrieben Information, persönliche Beratung und Workshops zu Steuern, Finanzen, Buchhaltung und Finanzierung.

Insgesamt nahmen rund 1100 Wirtschaftstreibende am hybrid veranstalteten Steuerabend, den Themenworkshops und dem Servicetag im Haus der Wiener Wirtschaft teil. Namhafte Vortragende und Workshop-Leitende vermittelten aktuelle Informationen aus erster Hand.

Im Mittelpunkt standen unter anderem Maßnahmen, die heuer noch gesetzt werden müssen, um Steuern zu sparen. Thema war auch die bevorstehende Aktivpension, von der Selbstständige profitieren werden, wenn sie über das gesetzliche Pensionsalter hinaus arbeiten. Praktische Tipps gab es außerdem zur effizienten Buchhaltungs- und Belegorganisation.