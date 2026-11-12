Schwerpunkte für unsere kommende Arbeit

100 Tage sind eine Wegmarke. Für Politikerinnen und Politiker gilt: Jetzt wird es ernst. Nun bin ich keine Politikerin, sondern Interessenvertreterin. Aber auch für mich sind sie eine Wegmarke – am 13. November bin ich 100 Tage Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Ich will daher kurz skizzieren, welche Schwerpunkte sich für unsere Arbeit konkretisieren.

Kinder aufziehen und Unternehmen führen darf kein Widerspruch sein.

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Aus den vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern kristallisieren sich zwei bestimmende Themen heraus: Verkehr und Sicherheit. Verkehrsmaßnahmen funktionieren nur, wenn alle Betroffenen berücksichtigt werden – auch die Betriebe vor Ort. Wir werden uns hier verstärkt Gehör verschaffen. Denn funktionierender Verkehr ist die Basis für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort.

Ähnlich ist es mit der Sicherheit. Nur ein sicherer Standort ist ein guter Standort. Ich werde daher eine Taskforce „Sichere Wirtschaft“ initiieren. Sie soll die bestehenden Services der WK Wien bündeln und ausbauen, schnelle Hilfe (etwa bei Vandalismus und Einbrüchen) bieten und präventiv arbeiten.

Soziale Sicherheit

Ein dritter Schwerpunkt dreht sich um soziale Absicherung. Wir wollen einerseits Verbesserungen in der Kinderbetreuung erreichen. Kinder aufziehen und Unternehmen führen darf kein Widerspruch sein. Auf der anderen Seite geht es um die persönliche Vorsorge für die Pension. Hier sind Selbstständige gegenüber Unselbstständigen benachteiligt. Auch das wird die WK Wien in Angriff nehmen.