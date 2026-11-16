Innungsgeschäftsführer Ehsan Ajdari, Innungsmeister Christian Bräuer, Innungsmeister-Stellvertreter Thomas Hauser und Wolfgang Reiter, Koordinator von Elektriker Österreich (v. l.)

Mit dem Tag der Elektrotechnik in Wien ging am Donnerstag der Vorwoche die größte Roadshow der österreichischen Elektrobranche zu Ende. Von September bis November machte die Veranstaltung in allen Bundesländern Station und zählte insgesamt mehr als 2.500 Teilnehmer:innen. Zum Abschluss in Wien kamen rund 450 Gäste auf Einladung der Landesinnung Wien der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker und von „Elektriker Österreich“ in die Ottakringer Brauerei.

Christian Bräuer zur Energiewende und zur neuen Förderung

In seiner Eröffnungsrede würdigte Innungsmeister Christian Bräuer die Wiener Elektrobetriebe: „Wir sind eine leiwande Berufsgruppe mit viel Herzblut. Wir können stolz auf uns sein. Wir sind Teil der Energiewende und Garant für Sicherheit und Qualität.“

Wir sind eine leiwande Berufsgruppe mit viel Herzblut. Wir können stolz auf uns sein. Wir sind Teil der Energiewende und Garant für Sicherheit und Qualität.

Ein zentrales Thema war die neue Förderrichtlinie für erneuerbare Energie. Bräuer: „Wir haben unsere Expertise in den letzten Monaten sehr intensiv eingebracht und die Verantwortlichen der Bundesregierung haben uns zugehört. Ob alles so umgesetzt wird, wie wir es vorgeschlagen haben, hängt nun vom politischen Willen ab.“

Laut Bräuer steht fest, dass es keine Förderung mehr für Module und Wechselrichter geben werde. Gefördert werden soll ein Energiespeichersystem in Kombination mit einem Energiemanagementsystem. Die konkreten Kriterien sind noch nicht fixiert. Die Fördersummen werden laut Bräuer deutlich geringer ausfallen.

„Für uns war es wichtig, dass die Förderhöhe am Ende des Tages keine Investitionsentscheidung mehr darstellt. Es kann nicht sein, dass wir in unserer Branche ständig eine Stop-and-go-Strategie haben, auf die nächste Förderung warten und die Kunden vertrösten müssen“, führte der Innungsmeister aus. Die Abwicklung soll ähnlich wie beim Handwerkerbonus funktionieren: Der Betrieb plant, errichtet, prüft, stellt fertig und legt die Rechnung. Erst danach wird der Förderantrag eingereicht.

„Vor uns liegt viel Arbeit: Einerseits gilt es, technische Lösungen gemeinsam mit den Markenpartnern voranzutreiben, andererseits die Qualität unserer Aus- und Weiterbildung auszubauen. Die Herausforderungen könnten derzeit nicht größer sein, aber unsere Branche ist sehr gut aufgestellt. Gestalten wir gemeinsam die elektrische Zukunft in Wien“, betonte Bräuer.

Fachvorträge zu Energiemanagement, Netzsicherheit und Cybersecurity

Phoenix Contact zeigte, welche Chancen Energiemanagement für Elektrotechnikbetriebe bietet. Die Expertengruppe Energieeffizienz stellte unter dem Titel „Elektriker als Energieingenieure“ die dafür relevanten Technologien vor. Die Austrian Power Grid AG beleuchtete Dunkelflaute, Speicherbedarf und Netzsicherheit in Österreich. Am Nachmittag informierte Smartfox über die Änderungen im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und die optimale Nutzung von PV-Anlagen. Innungsmeister-Stellvertreter Bernhard Wilke, der auch im Vorstand des Kuratoriums für Elektrotechnik (KFE) sitzt, referierte über die Montage und den Anschluss von Leuchten.

Die Keynote zum Thema „Digitale Forensik & Cybercrime“ hielt Joseph M. Riedinger, langjähriger Leiter der Cybercrime Unit des Landeskriminalamts Niederösterreich. Eine Fachausstellung bot den ganzen Tag über Gelegenheit zum Austausch mit Markenpartnern, Industrie und Großhandel. Wolfgang Reiter, Koordinator von Elektriker Österreich, führte durch das Programm.

Wiener Netze diskutieren das neue Netzentgeltsystem ab 2027

Den inhaltlichen Abschluss bildete das Markenpartnertreffen der Wiener Netze. Im Mittelpunkt stand die Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung: Ab 1. Jänner 2027 wird das System für die Stromnetzkosten in Österreich grundlegend umgestellt. Unter der Moderation von Wolfgang Reiter diskutierten Innungsmeister Christian Bräuer, Wiener-Netze-Geschäftsführerin Ilse Hirt und E-Control-Vorstand Alfons Haber.

Die Netztarife sollen künftig stärker berücksichtigen, wie sehr einzelne Haushalte das Netz tatsächlich beanspruchen. Oberste Priorität hat ein ausgeglichenes Netz. Das veranschaulichte ein Beispiel: Zwei Nachbarn verbrauchen jeweils 5.000 Kilowattstunden im Jahr. Der eine hat eine Grundlast von zwei bis drei Kilowatt. Der andere hat eine Sauna und eine PV-Anlage und bezieht im Winter beim Einschalten der Sauna 15 Kilowatt. Die Leitung muss daher auf 15 Kilowatt ausgelegt sein. Bisher haben beide gleich viel gezahlt. Das soll sich ändern: Wer hohe Lastspitzen verursacht, trägt künftig einen größeren Anteil der Netzkosten.

Nach dem bereits heuer eingeführten Sommer-Nieder-Arbeitspreis soll ab dem nächsten Jahr zusätzlich ein Winter-Nieder-Arbeitspreis kommen, der die Netznutzung in der Nacht günstiger macht.

„Wir müssen jetzt auf die Kundinnen und Kunden zugehen und erklären, worum es geht: Spitzen zu vermeiden und die Dauerlast zu minimieren. Gleichzeitig müssen wir Lösungen anbieten. Die Lösung liegt in einer Analyse der Anlage und in der Optimierung des Eigenbedarfs: Woher kommt welche Leistung, wann brauche ich sie wirklich und wie kann ich sie entsprechend verteilen“, sagte Innungsmeister Christian Bräuer.

Die Diskutierenden waren sich einig: Die Elektrobranche, die Regulierungsbehörde E-Control und die Wiener Netze wollen die Energiewende und das neue Entgeltsystem gemeinsam zum Nutzen der Kundinnen und Kunden umsetzen.

„Seit Jahrzehnten ist von einem Umbruch die Rede, jetzt findet er tatsächlich statt. Das gibt uns die Chance, vieles neu zu denken. Konkret heißt das: Wir müssen die Verbräuche und Dauerlasten elektrischer Anlagen analysieren und über ein Energiemanagementsystem intelligent steuern. So entlasten wir das Netz und halten die Kosten für unsere Kundinnen und Kunden niedrig. Im Idealfall merken sie davon gar nichts: Der gewohnte Komfort bleibt, das Auto ist geladen, wenn man wegfahren will. Unsere Branche verfügt über viel Know-how. Mit gezielter Ausbildung unserer Betriebe sorgen wir für zufriedene Kundinnen und Kunden und für stabile Netze, wie man sie in einem modernen Land wie Österreich erwarten darf“, so Innungsmeister Christian Bräuer.

Nach dem Podiumsgespräch stellte Karl Scheida von Österreichs Energie die wichtigsten Neuerungen der TAEV vor. Anschließend gaben die Wiener Netze ein Update 2027 zu ihren TAB und TOR.

Silberne Ehrenmedaille für Aytekin Karaman

Innungsmeister Christian Bräuer und Innungsgeschäftsführer Ehsan Ajdari verliehen Aytekin Karaman beim Tag der Elektrotechnik in Wien die Silberne Ehrenmedaille der Landesinnung Wien der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker. Die Landesinnung würdigte damit seine langjährige Tätigkeit als Funktionär, seine Verdienste und sein Engagement für die Wiener Elektrobranche.

„Aytekin Karaman hat sich über viele Jahre mit großem Einsatz für unsere Innung und unsere Wiener Mitgliedsbetriebe stark gemacht. Menschen wie er, die ihre Zeit und ihr Wissen einbringen, machen unsere Interessenvertretung aus. Dafür sagen wir von Herzen Danke“, betonten Innungsmeister Christian Bräuer und Innungsgeschäftsführer Ehsan Ajdari.

Wiener Elektrobranche setzt auf Zusammenarbeit

Elektrotechnikbetriebe, Markenpartner, Industrie, Großhandel und Netzbetreiber nutzten den Tag der Elektrotechnik, um Wissen zu teilen, Kontakte zu knüpfen und sich persönlich auszutauschen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Energiewende aktiv und partnerschaftlich zu gestalten.