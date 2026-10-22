Vienna Drive 2027 mit mehr als 100 Fahrzeugmarken in Wien

Die Mobilitätsmesse Vienna Drive startet in ihre dritte Auflage. Aufgrund der großen Nachfrage der Aussteller haben sich der Wiener Fahrzeughandel und die Austrian Exhibition Experts (AEE) als Initiatoren und Veranstalter entschlossen, die Fläche um ein Drittel zu vergrößern. Zu den knapp 15.000 Quadratmetern der Halle B kommen weitere 4.500 Quadratmeter der Halle A hinzu.

Mit der zusätzlichen Fläche wird auch das Angebot erweitert, berichtet Initiatorin Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels: „70 Fahrzeugmarken von 50 Händlern und Mobilitätsunternehmen waren bei der letzten Vienna Drive 2026 vertreten. 2027 kann sich das Publikum auf über 100 Fahrzeugmarken und das neue Kompetenzzentrum BIKE freuen. Das ist ein erfreulicher nächster Schritt.“

Die Vienna Drive zeigt die Leistungsfähigkeit und Vielfalt der Betriebe und setzt damit einen starken Impuls für den Fahrzeughandel und den Wirtschaftsstandort Wien.

Fachpublikum und Netzwerktreffen

Nach 86.000 Besuchern bei der letzten Mobilitätsmesse werden für 2027 bis zu 100.000 erwartet. „Wir sehen, dass die Messe auch beim Fachpublikum, also Vertretern aus Industrie, Handel, Zulieferern und dem Motorsport, auf großes Interesse stößt“, so Obfrau Ernst. „Das schafft einen guten Mix, der den fachlichen Austausch und das Netzwerken ermöglicht.“ Die Interessenvertretung der Wiener Fahrzeughändler lädt dazu am Abend des ersten Messetags in die „Vienna Drive Lounge“ zum Netzwerktreffen für Aussteller, deren Topkunden und wichtige Partner aus der Mobilitätsbranche ein.

Auch Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, unterstreicht die Bedeutung der Mobilitätsmesse: „Die Vienna Drive ist eine Erfolgsgeschichte für den Wiener Fahrzeughandel. Sie hat sich in kurzer Zeit als starke Plattform etabliert, bringt die Branche zusammen und schafft zugleich den direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. Gerade in einer Phase, in der sich Mobilität und Antriebstechnologien stark verändern, ist diese Sichtbarkeit besonders wichtig. Die Vienna Drive zeigt die Leistungsfähigkeit und Vielfalt der Betriebe und setzt damit einen starken Impuls für den Fahrzeughandel und den Wirtschaftsstandort Wien.“

19.500 Quadratmeter für Autos, Motorräder und Mobilität

Die nun insgesamt 19.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind bereits zu 90 Prozent vergeben. Die Teilnehmer der ersten und zweiten Ausgabe sind alle wieder dabei, zudem gibt es einige spannende Neuzugänge. Die Vienna Drive 2027 bietet somit einen breiten Mix aus Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Antriebstechnologien, Zweirädern und Zubehör bis hin zur Ladeinfrastruktur. In der Halle A ist eine breite Palette exklusiver Sportwagen sowie eine deutlich größere Zahl an Motorrädern und Rollern ausgestellt. Auch das Red Bull Erzbergrodeo-Fahrerlager mit einigen der aktuellen Rennbikes wird präsentiert.

2027 wird die Vienna Drive wieder eine Verkaufsmesse sein, bei der die Besucherinnen und Besucher nicht nur umfassende Beratung bekommen, sondern beim Wiener Händler ihrer Wahl vor Ort einen Kaufvertrag abschließen können. Einige Händler werden zudem spezielle Messekonditionen anbieten.

Ferien-Messe Wien und Vienna Drive mit einem Ticket

Die Ferien-Messe, Österreichs größte Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit, bringt parallel zur Vienna Drive internationale Destinationen, heimische Urlaubsangebote und persönliche Reiseberatung zusammen. Ob Kurzurlaub, Fernreise oder individuelle Entdeckungstour: Hier werden aus ersten Ideen konkrete Urlaubspläne.

Diese Kombination aus Vienna Drive und Ferien-Messe hat sich auch aus Sicht des Veranstalters bestens etabliert, wie Clara Wiltschke, geschäftsführende Gesellschafterin der AEE, betont: „Die Vienna Drive gewinnt weiter an Fahrt. Die positive Resonanz des Publikums und das große Interesse der Fahrzeughändler bestärken uns darin, das Angebot im dritten Jahr deutlich auszubauen. Mein besonderer Dank gilt der Initiatorin Stephanie Ernst und dem engagierten Team des Wiener Fahrzeughandels.“

Das gute Miteinander betont auch Obfrau Ernst: „Wir arbeiten gemeinsam daran, wie wir das Angebot weiter verbessern können, und es ist schön zu sehen, wie das Interesse in der Branche und in der Bevölkerung steigt. Vielen Dank an das gesamte Team für das Engagement und die Professionalität.“

Tickets und Ermäßigungen im Vorverkauf

Das Tagesticket für die Vienna Drive und die Ferien-Messe Wien ist bis 13. Jänner 2027 online um 15 Euro statt 17 Euro erhältlich. Jugendliche von 15 bis 18 Jahren, Studierende mit Ausweis sowie Personen ab 62 Jahren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen zahlen im Vorverkauf nur 12 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre besuchen beide Veranstaltungen kostenfrei.



