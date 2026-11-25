Mit Anfang Dezember startet die Weihnachtsfeier-Saison in Wiens Gastronomie wieder voll durch. Weihnachtsfeiern im Lokal liegen sowohl im beruflichen als auch im privaten Kreis im Trend.

„Wir sehen schon jetzt eine sehr gute Buchungslage, die beliebtesten Locations sind bereits fast ausreserviert. Konkret: 30 Prozent der Lokale sind zu mehr als 80 Prozent gebucht, wie eine Umfrage unter unseren Mitgliedern zeigt“, sagt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

Insgesamt haben wir eine gute Buchungslage, die Wirte sind optimistisch, was die nächsten Wochen betrifft

Für zwei Drittel der Betriebe wirtschaftlich besonders wichtig

„Betriebliche Weihnachtsfeiern, sei es von kleineren oder mittleren Unternehmen oder von einzelnen Abteilungen größerer Firmen, sind im Dezember ein wichtiger Umsatzbringer für die Wiener Gastronomie. Für zwei Drittel unserer Betriebe sind sie von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg“, so Peschta. „Insgesamt haben wir eine gute Buchungslage, die Wirte sind optimistisch, was die nächsten Wochen betrifft“.

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Weihnachtsfeier-Budgets: 80 bis 100 Euro inklusive Getränke

Die Auftraggeber legen auch heuer besonderen Wert auf einen festlichen Rahmen und gute Qualität. Durchschnittlich planen sie zwischen 80 und 100 Euro pro Person inklusive Getränke ein.

„Das kommt natürlich auf die Wünsche der Auftraggeber an, die immer konkreter werden. Sei es bei betrieblichen Feiern, aber auch bei privaten Feiern oder Familienfesten: Es wird mehr erwartet, als nur Essen und Getränke“, sagt Peschta.

Die Gastronomen stehen den Ideen der Gastgeber offen gegenüber. Die Möglichkeiten reichen vom Punsch-Empfang bis zum aufwändigen Show-Dinner. Durch den Trend zur Event-Gastronomie werden sie laut Peschta immer vielfältiger.

Reservierungen einhalten oder rechtzeitig absagen

Peschta appelliert an die Gäste, ihre Reservierungen einzuhalten: Versäumte Reservierungen und ausbleibende Umsätze können gerade in der wichtigen Weihnachtszeit großen wirtschaftlichen Schaden anrichten.

Wer einen gebuchten Tisch nicht nutzen kann, soll den Wirt rechtzeitig informieren. So kann dieser den Tisch an andere Gäste vergeben.