Das Wiener Weihnachtsgeschäft bleibt auf stabilem Niveau. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien wollen die Wienerinnen und Wiener heuer rund 460 Millionen Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben, etwa gleich viel wie im Vorjahr. Wer Geschenke kauft, plant dafür durchschnittlich rund 300 Euro ein. Auch die Freude am Schenken bleibt hoch: 88 Prozent wollen ihren Liebsten zu Weihnachten etwas schenken, genauso viele wie im Vorjahr.

Das Weihnachtsgeschäft kann ein wirtschaftlich herausforderndes Jahr nicht wettmachen. Aber für viele Händler machen gerade diese Wochen einen großen Unterschied.

„Weihnachten hat für die Wienerinnen und Wiener einen besonderen Stellenwert. Gemeinsam Zeit verbringen, anderen eine Freude machen und etwas schenken gehört einfach dazu. Das zeigt sich auch bei den Ausgaben: Das Weihnachtsgeschäft bleibt erfreulicherweise stabil“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Für den Wiener Handel ist das ein wichtiges Signal. Das Weihnachtsgeschäft zählt für viele Betriebe zu den wichtigsten Wochen des Jahres und entscheidet in zahlreichen Branchen wesentlich über den Jahresumsatz mit. Besonders große Bedeutung hat die Vorweihnachtszeit im Spielwaren-, Mode-, Schmuck-, Kosmetik-, Sportartikel- und Elektrohandel.

„Das Weihnachtsgeschäft kann ein wirtschaftlich herausforderndes Jahr nicht wettmachen. Aber für viele Händler machen gerade diese Wochen einen großen Unterschied. Jetzt zählt jeder Einkauf, der bei unseren Wiener Betrieben ankommt“, betont die Obfrau.

Geschenkebudget: Rund 300 Euro pro schenkender Person

Die geplanten Geschenkebudgets unterscheiden sich deutlich: Am häufigsten werden 201 bis 400 Euro eingeplant, 26 Prozent nennen diese Größenordnung. 20 Prozent wollen zwischen 101 und 200 Euro ausgeben, 16 Prozent zwischen 51 und 100 Euro. 13 Prozent planen mit 401 bis 600 Euro, 8 Prozent mit 601 bis 800 Euro und weitere 8 Prozent mit mehr als 800 Euro.

Hochgerechnet sollen heuer rund 10,2 Millionen Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Pro schenkender Person sind das durchschnittlich rund sieben Geschenke. Rechnerisch werden damit im Schnitt rund 43 Euro pro Geschenk ausgegeben.

Beliebteste Geschenke: Bekleidung vor Gutscheinen und Büchern

Bekleidung und Textilien führen die Geschenkeauswahl mit 34 Prozent an. Dahinter folgen Gutscheine und Bücher mit jeweils 31 Prozent, Spielwaren und Kosmetika mit jeweils 29 Prozent. Schmuck planen 19 Prozent zu verschenken, Genussmittel 18 Prozent und Bargeld 17 Prozent.

Für Bargeldgeschenke sind durchschnittlich 245 Euro vorgesehen, für Gutscheine durchschnittlich 161 Euro.

Weihnachtseinkäufe: Jetzt beginnt die Hochphase

Ein Teil der Wienerinnen und Wiener hat die Weihnachtseinkäufe bereits erledigt. Laut Befragung haben 43 Prozent Ende Oktober beziehungsweise Anfang November mit dem Geschenkekauf begonnen.

Die für den Handel besonders wichtigen Wochen stehen unmittelbar bevor: Jeweils 24 Prozent wollen den Großteil ihrer Geschenke in der zweiten Novemberhälfte beziehungsweise in der ersten Dezemberhälfte besorgen. Zehn Prozent warten mit dem Großteil ihrer Weihnachtseinkäufe bis in die zweite Dezemberhälfte.

„Viele Wienerinnen und Wiener sind heuer früh dran und haben bereits mit ihren Weihnachtseinkäufen begonnen. Jetzt nimmt das Weihnachtsgeschäft aber noch einmal richtig Fahrt auf. Die kommenden Wochen sind die stärksten im Weihnachtsgeschäft. Wir rechnen mit viel Frequenz in den Wiener Einkaufsstraßen und Geschäften“, so Gumprecht.

Stationärer Handel: 83 Prozent planen Einkäufe in Wiener Einkaufsstraßen

Der stationäre Handel erreicht weiterhin besonders viele Weihnachtskäufer: 83 Prozent planen Einkäufe in Geschäften der Wiener Einkaufsstraßen, 81 Prozent in Einkaufs- und Fachmarktzentren.

„Gerade zu Weihnachten wollen viele die Geschenke sehen, riechen, angreifen und gleich mitnehmen können. Und für viele gehört auch der Bummel durch die Geschäfte zur Vorweihnachtszeit dazu. Das ist etwas, womit der stationäre Handel gerade jetzt punkten kann“, sagt Gumprecht.

Dabei beachten auch immer mehr das Thema Regionalität: 21 Prozent wollen mit ihrem Weihnachtseinkauf bewusst ein österreichisches beziehungsweise regionales Unternehmen unterstützen.

Auch online wird eingekauft: 71 Prozent wollen zumindest einen Teil ihrer Geschenke online bestellen. Online-Käufer planen, im Schnitt rund drei ihrer sieben Geschenke im Internet zu besorgen und dafür durchschnittlich rund 180 Euro auszugeben.