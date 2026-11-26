Wenn sich im Advent früh die Dämmerung über Wien legt, leuchten hinter vielen Werkstattfenstern noch die Arbeitslampen. Es duftet nach Wachs und Holz, Blattgold schimmert auf dem Polsterkissen, eine Feile gleitet über Silber, und eine frisch gestimmte Saite erklingt. Hier entstehen Weihnachtsgeschenke, die es nur ein einziges Mal gibt.

Die Landesinnung Wien der Kunsthandwerke lädt dazu ein, heuer etwas zu schenken, das mit Zeit, Können und Liebe zum Detail gefertigt wurde. Dafür stellt sie Geschenkideen der Plattform Wiener Kunsthandwerk vor.

„In jedem einzelnen Stück aus der Werkstatt stecken viel Wissen, Geduld und Liebe zum Detail. Wer so ein Unikat unter den Christbaum legt, vereint die Freude des Schenkens mit der Kunst des Handwerks“, sagt Wolfgang Hufnagl, Mitinitiator der Plattform Wiener Kunsthandwerk und selbst Gold- und Silberschmiedemeister.

Schmuck aus Wiener Werkstätten: Persönliche Unikate und neu gestaltete Erbstücke

Schmuck aus der Wiener Goldschmiede bringt Glanz unter den Christbaum. Das heimische Goldschmiedehandwerk wurde in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Besonders persönlich wird ein Geschenk, wenn ein Erbstück neu gestaltet wird: Aus dem Ring der Großmutter entsteht ein Anhänger, aus einzelnen Ohrringen ein neues Lieblingsstück.

Bei Anna-Elisa Pejrimovsky entstehen Schmuckstücke aus Silber und Gold. Margarete Zelinsky verbindet Glas und Schmucksteine zu funkelnden Unikaten. Bei WUWU fertigt Christine Bellersen-Kühn Schmuck aus Glasperlen, die im Kerzenlicht wie kleine Christbaumkugeln leuchten.

tiny things jewelry bietet von Hand modellierte Schmuckstücke in Form von Büchern und Blumen. Rebel Candy Hearts verwandelt freche Sprüche und persönliche Botschaften in originelle Schmuckgeschenke. Wer lieber eine kleine Geschichte verschenkt, findet in der Diorama Manufaktur von Marko Zink und Gerd Winkler liebevoll gestaltete Miniaturwelten in der Box.

„Altes Gold neu zu gestalten ist die schönste Art, Erinnerungen weiterzugeben. Aus einem Familienstück wird zu Weihnachten ein neues Geschenk – die Geschichte bleibt in der Familie, und das wertvolle Material bleibt im Kreislauf“, so Hufnagl.

Bio-Kerzen, Porzellan und Silber für die festliche Tafel

Bei Paliti sorgen die Bio-Kerzen aus Rapswachs von Martina Nikolic für warmes Licht auf Adventkranz und Weihnachtstafel. Feinedinge fertigt Leuchtobjekte aus Porzellan, durch deren zarte Wände das Licht wie durch frischen Schnee schimmert. Renate Gerlach veredelt Keramik, die den Festtagstisch zum Unikat macht.

Bei Jarosinski & Vaugoin im 7. Bezirk, einer der letzten Silberschmieden Europas, gibt es Tafelbesteck aus Silber, das über Generationen weitergegeben wird.

Kleine Geschenke mit Seltenheitswert bieten Seifen von Elfengold und Bürsten aus Meier Bürsten, der letzten Wiener Bürstenmanufaktur.

Uhren, handgebundene Bücher und Musikinstrumente als Geschenk

Uhrmachermeister Arno Kalivoda bringt historische Großuhren wieder zum Schlagen. So kann die Uhr der Großeltern rechtzeitig zum Heiligen Abend wieder zur vollen Stunde läuten.

Die Wiener Buchbinderinnen und Buchbinder fertigen von Hand das Fotoalbum des Jahres, ein Rezeptbuch für die Familienkekse oder ein Gästebuch für die Feiertage. Auf Wunsch entstehen die Bücher mit Namen, in Leinen oder Leder.

Bei den Musikinstrumentenerzeugern werden Geigen, Gitarren und Blasinstrumente in Handarbeit gefertigt. Handpans passen mit ihrem sphärischen Klang zu stillen Winterabenden. Wer bereits ein Instrument besitzt, kann das Klavier rechtzeitig stimmen lassen, damit die Weihnachtslieder am 24. Dezember sauber erklingen.

Für Weihnachtsfeier und Silvesterball fertigt Michel Mayer Couture nach Maß. Elena Lysyuk näht T-Shirts in Patchwork-Technik, von denen keines dem anderen gleicht.

Wer Erinnerungen verschenken möchte, kann einen Fotogutschein unter den Baum legen: Sabrina Zisch-Ortner fotografiert Familien. Ursula Schmitz rückt mit Business-Portraits die Menschen hinter den Unternehmen in den Mittelpunkt.

Workshop-Gutscheine: Handwerk selbst erleben

Viele Wiener Werkstätten bieten Kurse und Workshops, die sich als Gutschein verschenken lassen. Sie laden dazu ein, im neuen Jahr selbst kreativ zu werden.

In der Vergolderwerkstatt Arte Aurelia zeigt Martina Hoffinger, wie Blattgold Weihnachtsobjekte zum Glänzen bringt. Bei TUKOA gestalten Teilnehmende unter Anleitung von Turquoise Maisonneuve eigenen Schmuck, bis hin zum selbst gefertigten Verlobungsring.

Bei Cornelia Gänger können Interessierte in Goldschmiede-Workshops eigene Partner- oder Eheringe anfertigen. Ingrid Monz eröffnet in ihren Workshops die Welt der Kristalle, Perlen und Korallen. Bei Xocolat dreht sich in Schokoladenkursen alles um feines Konfekt, das sich als süßes Weihnachtsgeschenk weiterschenken lässt.

Bei AB-Handgemacht entstehen Objekte aus Treibholz, Meerglas und Ton. In der Sesselflechterei Gerhard Stöglehner lässt sich das berühmte Wiener Geflecht selbst ausprobieren. Damenschneidermeisterin Katharina Strasky zeigt, wie Wäsche und Bademode selbst genäht werden. Im arteum, dem Zentrum für Bildhauerei in Hernals, lernen Interessierte in Bildhauerkursen die Arbeit mit Stein kennen.

„Gerade im Advent lohnt sich der Weg in die Werkstatt: Man erlebt echtes Handwerk aus nächster Nähe und findet ein Geschenk, das es nur ein einziges Mal gibt. Schnuppern Sie ein bisserl Werkstätten-Duft und schauen Sie sich das an!“, so Hufnagl.

Advent 2026: Kunsthandwerk am Karlsplatz und im arteum

Vor der Karlskirche lädt der Art Advent am Karlsplatz bis 23. Dezember 2026 täglich von 12 bis 20 Uhr zum Bummeln ein. Auf dem Kunsthandwerksmarkt werden Originale und handwerklich gefertigte Arbeiten angeboten. In Schauwerkstätten können Besucherinnen und Besucher dem Handwerk über die Schulter schauen.

Im arteum in der Schultheßgasse zeigt Bildhauermeister Reinhard Winter bis 31. Dezember 2026 seine Werkschau „Die Kunst der Form“. Galerie und Skulpturengarten sind jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Auch viele Betriebe der Plattform öffnen in der Adventzeit ihre Türen für Menschen, die ein Geschenk nicht nur kaufen, sondern seine Entstehung kennenlernen möchten.

Wiener Werkstätten finden: Maßanfertigungen rechtzeitig bestellen

Alle Betriebe finden sich auf der Plattform Wiener Kunsthandwerk, die über 200 Wiener Betriebe aus 19 kunsthandwerklichen Branchen vereint, sowie über die Mitgliedersuche der Landesinnung im WKO Firmen A–Z.

Wer eine Maßanfertigung oder Umarbeitung unter den Christbaum legen möchte, sollte rechtzeitig anfragen, damit das Unikat bis zum Heiligen Abend fertig wird. Für kurzfristige Geschenke bieten sich Workshop-Gutscheine an, die sich auch noch am 23. Dezember besorgen lassen.

Wiener Kunsthandwerk: Plattform für Tradition und Innovation

Die Plattform Wiener Kunsthandwerk ist eine branchenübergreifende Initiative der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien. Mehr als 200 Wiener Betriebe aus 19 verschiedenen Branchen gehören der Kooperation an.

Ihre Produkte zeichnen sich durch höchste handwerkliche Präzision und besondere Liebe zum Detail aus und unterscheiden sich damit vom Massenmarkt. So vielfältig ihr Handwerk ist, gemeinsam sind den Betrieben das handwerkliche Geschick und der Blick fürs Schöne.