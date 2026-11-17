Information dort, wo Gesundheit im Fokus steht: Von November bis Dezember 2026 werden ausgewählte Medizinprodukte auf Infoscreens in Wiener Arztpraxen präsentiert. Die dynamische Werbeaktion erreicht Patientinnen und Patienten direkt während ihres Praxisaufenthalts und sorgt für hohe Aufmerksamkeit in einem vertrauensvollen Umfeld.

Mit aufmerksamkeitsstarken Botschaften und einer zielgerichteten Bildschirmpräsenz werden die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der Medizinprodukte verständlich vermittelt. Die Platzierung auf den Infoscreens bietet die ideale Möglichkeit, ein breites Publikum anzusprechen, Interesse zu wecken und die Markenbekanntheit nachhaltig zu stärken.