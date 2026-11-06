Wiener Ballsaison 2026/27 beginnt mit Publikumsquadrille

Am Mittwoch, 11. November, eröffnen die Wiener Tanzmeister und Tanzlehrer um 11:11 Uhr am Stephansplatz die Ballsaison 2026/27. Unter fachkundiger Anleitung begrüßen wieder Hunderte Tanzbegeisterte aus ganz Wien den Fasching und damit die Ballsaison mit der Publikumsquadrille.

„Unsere Publikumsquadrille hat sich von einer kleinen Auftaktveranstaltung zu einem der Highlights der Ballsaison entwickelt. Jedes Jahr kommen mehr Wienerinnen und Wiener gezielt zu uns, um mitzutanzen. Zu ihnen gesellen sich dann noch zahlreiche Passanten, die sich spontan für die Walzerklänge begeistern“, erklärt Karin Lemberger, Präsidentin des Verbands der Wiener Tanzschulen. Auch heuer erwartet die Organisatorin ein besonderes Spektakel: Es werde getanzt und gefeiert, zum Abschluss würden Süßigkeiten verteilt und genossen. „Es wird wieder ein Fest.“

Rund 600.000 Besucher auf Wiener Bällen erwartet

Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien, rechnet für die Ballsaison 2026/27 mit ausverkauften Bällen: „Wir rechnen auch heuer mit ausverkauften Bällen und somit rund 600.000 Besuchern. Damit ist allerdings auch der Plafond erreicht, mehr geht nicht, denn die Termine und die Locations sind voll ausgenützt.“

Laut der inflationsangepassten Berechnung für die heurige Saison bringen die Wiener Bälle rund 245 Millionen Euro an Wertschöpfung am Standort Wien. Schmid erklärt: „Die wirtschaftliche Stärke der Ballsaison liegt darin, dass sie eine ganze Wertschöpfungskette in Bewegung setzt. Ein Ballabend beginnt wirtschaftlich betrachtet lange vor dem ersten Walzer. Ballgäste kaufen oder leihen festliche Kleidung, besuchen Friseur- und Kosmetikstudios, gehen essen und nutzen Taxis oder andere Verkehrsmittel.“

Diese Ausgaben entfallen auf einen Ballgast

Auf Basis der inflationsangepassten Berechnung entfallen pro Ballgast durchschnittlich: