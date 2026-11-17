Die Wiener Weihnachtsmärkte sind beliebte Treffpunkte in der Adventzeit und bringen Menschen in die Stadt. Für die Saison 2026 werden rund 4,4 Millionen Besuche von Wienerinnen und Wienern erwartet, rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Zusammen mit den Gästen aus den übrigen Bundesländern und dem Ausland dürften sie rund 230 Millionen Euro direkt auf den Märkten ausgeben.

„Die Wiener Weihnachtsmärkte gehören zur Adventzeit einfach dazu. Sie bringen Weihnachtsstimmung in die Stadt, laden zum Zusammenkommen und Genießen ein und begeistern Wienerinnen und Wiener ebenso wie Gäste aus dem In- und Ausland. Damit sind sie in der Vorweihnachtszeit ein echter Magnet für Wien“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Die Weihnachtsmärkte sind auch für den Wiener Handel ein wichtiger Impulsgeber.

„Die Weihnachtsmärkte sind auch für den Wiener Handel ein wichtiger Impulsgeber. Viele verbinden ihren Marktbesuch mit einem Bummel durch die Stadt oder Weihnachtseinkäufen. So entsteht zusätzliche Frequenz, die auch den Betrieben in den Einkaufsstraßen zugutekommt.“

Wienerinnen und Wiener planen Ausgaben von knapp 128 Millionen Euro

Laut der Erhebung der KMU Forschung Austria wollen Wienerinnen und Wiener pro Marktbesuch durchschnittlich rund 29 Euro ausgeben. Hochgerechnet auf die erwarteten Besuche ergibt das knapp 128 Millionen Euro direkt auf den Märkten.

Gäste aus den übrigen Bundesländern und dem Ausland dürften weitere rund 103 Millionen Euro auf den Märkten ausgeben. Die KMU Forschung Austria schätzt, dass diese Gäste rund 40 Prozent der insgesamt etwa 7,3 Millionen Marktbesuche ausmachen. Zusammen mit den geplanten Ausgaben der Wienerinnen und Wiener ergibt sich eine geschätzte Summe von rund 230 Millionen Euro.

15 Wiener Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen

Die 15 Wiener Weihnachtsmärkte umfassen 2026 insgesamt 814 Stände, darunter 198 Gastronomiestände. Damit können zahlreiche Betriebe ihre Produkte und ihr kulinarisches Angebot einem breiten Publikum präsentieren.

Atmosphäre und gemeinsame Zeit sind die wichtigsten Besuchsmotive

Für 51 Prozent der Befragten ist die besondere Atmosphäre ein Grund für den Marktbesuch. 50 Prozent möchten Freundinnen, Freunde oder Familie treffen. Auch das kulinarische Angebot gehört für viele zum Adventerlebnis: Am häufigsten freuen sich die Befragten auf Maroni und Langos sowie auf Punsch und Glühwein.