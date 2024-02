Wiener Schneidermeisterinnen kleiden Solotänzerinnen des Staatsballetts für Opernball ein

Modische Meisterwerke auf dem Opernball-Parkett: Die Ersten Solotänzerinnen des Wiener Staatsballetts werden für den Opernball am 8. Februar exquisit von zwei Wiener Modedesignerinnen eingekleidet.

Wiener Staatsballett tanzt in Couture aus Wien

Die beiden Wiener Schneidermeisterinnen gingen als Siegerinnen eines vorangehenden österreichweiten Design-Wettbewerbs hervor: Alexandra Gogolok-Nagl, Inhaberin einer eigenen Couture-Werkstatt in Wien Hietzing und Schneidermeisterin in der fünften Generation, sowie Marlen Sabetze, die mit ihrem Designerlabel MarS-Anfertigung im sechsten Bezirk vor allem durch kreativen Zugang, Upcycling und nachhaltige Produktion einen Namen gemacht hat.

Erfolg Wiener Modeschöpferinnen am Opernball

Über Wiens Mode- und Bekleidungstechnik Die Innung Mode und Bekleidungstechnik der Wirtschaftskammer Wien umfasst rund 1.300 Mitglieder. Neben der großen Berufsgruppe der Kleidermacher (339) zählen auch die Änderungsschneider (299), die Hersteller von graphischen Entwürfen für Bekleidung (178), die Sticker (76), Wäschewarenerzeuger (49) und Modisten (14) dazu. Nur noch wenige ihrer Art gibt es bei Wiens Säcklern, Krawattenerzeugern sowie bei den Gold-, Silber- und Perlenstickern. Alle Mitglieder findet man hier.

Patrizia Markus, Innungsmeisterin der Mode- und Bekleidungstechnik der Wirtschaftskammer Wien, äußerte sich erfreut über den Erfolg der Wiener Schneidermeisterinnen: „Sie setzen am Wiener Opernball ein starkes Zeichen für Design aus Wien. Die Welt der Mode ist bekannt für ihre kreativen Innovationen und ihren ständigen Wandel. In den letzten Jahren hat sich ein zunehmendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Ethik und soziale Verantwortung bei den Konsumenten und somit auch in der Modeindustrie entwickelt.“

Wiener Siegerin des Haute Couture Awards

Die Wiener Schneidermeisterin Alexandra Gogolok-Nagl ist keine Unbekannte. Jüngst sicherte sie sich den ersten Platz des Haute Couture Austria Awards. Dieser Award, eine Initiative der Bundesinnung Mode- und Bekleidungstechnik der Wirtschaftskammer, stellt das meisterliche Können und die enorme Kreativität hiesiger Couturiers in den Fokus der Öffentlichkeit und feiert das Kunsthandwerk der österreichischen Maßschneider. Die Innungsmeisterin gratuliert der Wiener Siegerin und betont die Bedeutung von Handwerk, Tradition, innovativem Design und fachlicher Kompetenz in der Modewelt.

Zertifizierte Wiener Änderungsschneider

Die Auswahl der ultimativen Ballrobe kann zur echten Herausforderung werden – Farbe, Schnitt, Passform - dann kommt noch der finanzielle Aspekt hinzu. Hier sind Wiens Änderungsschneider wichtige Ansprechpartner: Wessen Kleid eines jährlichen Updates bedarf, kann es ganz einfach bei einer der zahlreichen Wiener Änderungsschneidereien reparieren lassen. „Dank des neuen Nachweises zur zertifizierten Änderungsschneiderin bzw. zum zertifizierten Änderungsschneider (ZÄS), der als Qualitätsnachweis innerhalb des freien Gewerbes der Änderungsschneiderei geschaffen wurde, ist höchste Qualität garantiert“, so Innungsmeisterin der Mode- und Bekleidungstechnik der Wirtschaftskammer Wien Patrizia Markus.