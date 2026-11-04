Wiener Sicherheitsfest 2026: Ein Fest für die ganze Familie

Am 25. und 26. Oktober drehte sich beim Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz wieder alles um das Thema Sicherheit. Die Helfer Wiens luden erneut zur größten Sicherheitsleistungsschau Österreichs ein und boten auch heuer ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie. Getragen wurde das Wiener Sicherheitsfest wie immer von den 41 Organisationen des Wiener K-Kreises. Der K-Kreis ist ein Präventionsnetzwerk in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales. Das „K" steht für Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz, Kommunikation und Kompetenz.

News Ein Programm von Unternehmen für Unternehmen

Einblicke in die spannende Arbeit der Einsatzorganisationen

Bei eindrucksvollen Vorführungen erhielten die Besucher*innen Einblicke in die spannende Arbeit der Einsatzorganisationen. Auch die Polizei- und Rettungshunde waren wieder mit dabei. Über 40 Organisationen boten Informationen rund um die Themen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales. Spielstationen, Hüpfburgen und Bewegungsparcours von MeinSportplatz luden zum Mitmachen ein. Gemeinsam mit den Einsatz- und Partnerorganisationen berieten und schulten „Die Helfer Wiens“ über das richtige Verhalten bei kleinen und großen Notfällen im Alltag. Sie gaben Tipps, die das eigene Leben, das persönliche Umfeld, aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien sei es das Ziel, die Wiener*innen bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten.

Infos über die Welt der Medizinprodukte

Passend zum Thema konnte das Landesgremium Foto-, Optik- und Medizinproduktehandel der WKW im Rahmen der Veranstaltung 2.000 Stück des beliebten Kinderbuches „Ein Abenteuer mit Sophie Sorglos – Wo ist mein Teddy?“ am Rathausplatz verteilen. In diesem praktischen Mitnehm-Büchlein geht es um die kindgerechte Vorstellung von Medizinprodukten. Medizinprodukte, die auch Leben retten können. Zahlreiche Besucher*nnen freuten sich so mehr über die Welt der Medizinprodukte zu erfahren.

Zudem wurde auf die Ausmal-, Lern-, und Rätselunterlagen zum Kinderbuch hingewiesen. Diese Materialien wurden speziell entwickelt, um das Lernen für Kinder auf spielerische Weise zu fördern und können gratis heruntergeladen werden.



