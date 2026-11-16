Der Österreichische Infrastrukturreport 2027 der Initiative Future Business Austria zeigt, wie heimische Manager die Zukunft des Wirtschafts- und Tourismusstandorts einschätzen und welche Maßnahmen sie fordern.

Für den Tourismus ist Wiens internationale Erreichbarkeit entscheidend: Der überwiegende Teil der internationalen Gäste reist mit dem Flugzeug an. Hohe Standortkosten wie die Flugabgabe setzen die Anbindung jedoch unter Druck. Fluggesellschaften haben ihr Angebot in Wien bereits reduziert oder Kapazitäten an andere Flughäfen verlagert. 63 Prozent der befragten Manager sprechen sich für die Abschaffung der Flugabgabe aus, um den Flughafen Wien im internationalen Wettbewerb zu stärken, insbesondere gegenüber Bratislava.

Für einen wettbewerbsfähigen Tourismusstandort ist nicht nur die internationale Erreichbarkeit entscheidend, sondern auch eine gut funktionierende Mobilität vor Ort.

„Für eine Tourismusmetropole wie Wien ist eine gute Anbindung unverzichtbar. Jede Flugverbindung bringt potenzielle Gäste, zusätzliche Nächtigungen und touristische Wertschöpfung“, betont Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

Direkte Bahnverbindungen und bessere Anbindung der Tourismusregionen

Der Österreichische Infrastrukturreport 2027 hebt neben der internationalen Fluganbindung auch die Bedeutung öffentlicher Verkehrsanbindungen für den Tourismus hervor. 91 Prozent der befragten Manager wollen dem Ausbau direkter internationaler Bahnverbindungen Vorrang vor anderen Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus geben. 90 Prozent fordern eine bessere Anbindung der Tourismusregionen an das öffentliche Verkehrsnetz, damit Gäste ohne Auto anreisen können. 89 Prozent befürworten, öffentliche Mittel verstärkt für bessere Verbindungen zwischen Bahnhöfen, Unterkünften und touristischen Angeboten einzusetzen.

„Für einen wettbewerbsfähigen Tourismusstandort ist nicht nur die internationale Erreichbarkeit entscheidend, sondern auch eine gut funktionierende Mobilität vor Ort. Gäste müssen ihre Unterkünfte und touristischen Ziele einfach und bequem erreichen können. Dafür braucht es eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger und gezielte Investitionen in öffentliche Verkehrsangebote“, betont Schmid.

Wiener Tourismus verzeichnet 2025 ein Rekordjahr

Wien verzeichnete 2025 mit rund 20,07 Millionen Nächtigungen und 8,57 Millionen Gästeankünften ein touristisches Rekordjahr. Auch der Kongress- und Meetingtourismus erreichte mit 7.196 Veranstaltungen und einer Wertschöpfung von rund 1,7 Milliarden Euro neue Höchstwerte. Das Wachstum stellt zunehmend höhere Anforderungen an die touristische Infrastruktur.