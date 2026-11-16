Der Österreichische Infrastrukturreport 2027 der Initiative Future Business zeigt, wie heimische Führungskräfte die Zukunft der Standort- und Infrastrukturpolitik einschätzen und welche Maßnahmen sie fordern. Ein Schwerpunkt ist die automatisierte Mobilität, die neue Möglichkeiten für den Personen- und Güterverkehr eröffnet.

Die Technologie für autonomes Fahren ist bereits weit fortgeschritten. Jetzt müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dieser Entwicklung Schritt halten.

38 Prozent der befragten Führungskräfte wollen, dass die Bundesregierung der automatisierten Mobilität auf ihrer Infrastrukturagenda mehr Priorität gibt und die dafür nötigen Budgetmittel bereitstellt.

63 Prozent der befragten Führungskräfte sind der Ansicht, dass die technischen Voraussetzungen für automatisierte Mobilität in Österreich ausreichend weiterentwickelt werden. Zugleich betonen 82 Prozent, dass automatisiertes Fahren einen Rechtsrahmen für Tests, klare Standards und ausreichende Kapazitäten der Datennetze braucht.

Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, setzt beim autonomen Fahren auf eine klare Strategie von Staat und Wirtschaft. „Die Technologie für autonomes Fahren ist bereits weit fortgeschritten. Jetzt müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dieser Entwicklung Schritt halten. Für den gesamten Verkehrs- und Mobilitätssektor ergeben sich dadurch völlig neue Potenziale. Damit diese auch tatsächlich genutzt werden können, kommt es jetzt auf klare gesetzliche Regelungen an“, sagt Holzhauser.

61 Prozent der befragten Führungskräfte sind der Ansicht, dass Datenschutz und Sicherheit bei automatisierter Mobilität in Österreich derzeit ausreichend gewährleistet werden können.