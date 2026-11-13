Wiener Weihnachtsbeleuchtung 2026 ist eingeschaltet

Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits haben am Neuen Markt die Wiener Weihnachtsbeleuchtung offiziell eingeschaltet. Damit hat die Weihnachtsbeleuchtung in insgesamt 30 Wiener Einkaufsstraßen und -gebieten begonnen. Neben den bewährten Beleuchtungen gibt es heuer drei Neuerungen: leuchtende Rentiere am Neuen Markt, festlich geschmückte Bäume in der Hietzinger Altgasse und das neue Beleuchtungsprojekt „Lichterzauber im Grätzl“ am Yppenplatz.

Die prachtvolle Weihnachtsbeleuchtung ist das Ergebnis der Initiative, des Engagements und des finanziellen Einsatzes vieler, oft kleiner Unternehmen. Bei ihnen möchte ich mich besonders bedanken.

Weihnachtsbeleuchtung für den Wiener Handel

Die Weihnachtsbeleuchtung ist dabei weit mehr als ein stimmungsvoller Blickfang: Sie schafft eine einladende Atmosphäre in den Wiener Einkaufsstraßen und macht den vorweihnachtlichen Einkaufsbummel für Wienerinnen und Wiener ebenso wie für Gäste der Stadt zu einem besonderen Erlebnis. Gerade in der umsatzstärksten Zeit des Jahres trägt sie zur Attraktivität der Einkaufsgebiete bei und setzt wichtige Impulse für den lokalen Handel. Möglich gemacht wird der festliche Lichterglanz durch das Engagement der ansässigen Betriebe, die dabei von Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien finanziell unterstützt werden.

„Wenn in Wien die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird, beginnt eine ganz besondere Zeit im Jahr: Unsere Stadt erstrahlt in festlichem Glanz und die Vorfreude auf Weihnachten wird in allen Grätzln spürbar. Gerade in herausfordernden Zeiten soll dieser Lichterglanz ein sichtbares Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Stadt sein. Mein besonderer Dank gilt allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die gemeinsam mit der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien diese besondere Atmosphäre möglich machen“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

„Die Weihnachtszeit ist etwas Besonderes - vor allem bei uns in Wien. Und auch wenn die Wienerinnen und Wiener und unsere Gäste den Lichterzauber in unserer Stadt jedes Jahr aufs Neue genießen, ist er keine Selbstverständlichkeit. Die prachtvolle Weihnachtsbeleuchtung ist das Ergebnis der Initiative, des Engagements und des finanziellen Einsatzes vieler, oft kleiner Unternehmen. Bei ihnen möchte ich mich besonders bedanken. Und ich bin froh, dass wir als Wirtschaftskammer Wien auch in Zeiten knapperer Kassen gemeinsam mit der Stadt Wien dabei unterstützen können“, sagt Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits.

Stadt Wien und WK Wien fördern Weihnachtsbeleuchtung mit 50 Prozent

Die ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer tragen die festliche Beleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen maßgeblich mit. Sie tragen einen wesentlichen Teil der Kosten, die neben der Montage und Demontage auch Lagerung und Strom umfassen. Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien unterstützen die Betriebe dabei auch heuer wieder mit einer Förderung von 50 Prozent der Kosten. In den Jahren 2024 und 2025 wurde der Fördersatz im Rahmen einer Sonderförderung vorübergehend auf 75 Prozent erhöht.

Neue Lichtakzente in Wiens Einkaufsstraßen 2026

Leuchtende Rentiere am Neuen Markt

Am Neuen Markt wird die Weihnachtsbeleuchtung heuer um einen besonderen Blickfang erweitert: Zu den beliebten Sisi-Sternen und beleuchteten Bäumen, die seit 2023 an den berühmten Sternenschmuck von Kaiserin Elisabeth erinnern, gesellen sich erstmals kunstvoll floral gestaltete Rentiere. Die leuchtenden Figuren ergänzen die bestehende Inszenierung und setzen neue Akzente vor der historischen Kulisse des Platzes. Rund 10.000 zusätzliche Lichtpunkte sorgen dabei für festlichen Glanz. In warmes Licht getaucht, schaffen die neuen Skulpturen gemeinsam mit den Sisi-Sternen ein stimmungsvolles Gesamtbild und bieten Besucherinnen und Besuchern zusätzliche Fotomotive mitten in der Wiener Innenstadt.



© Florian Wieser Die neuen Rentiere am Hohen Markt

Erste Weihnachtsbeleuchtung in der Hietzinger Altgasse

Erst im März 2025 wurde die Hietzinger Altgasse nach umfassender Umgestaltung als erste Begegnungszone des Bezirks feierlich wiedereröffnet. Mit ihrer modernen Gestaltung, einladenden Schanigärten und gesteigerten Aufenthaltsqualität hat sich die traditionsreiche Gasse zu einer attraktiven Flanier- und Einkaufsmeile im Herzen von Alt-Hietzing entwickelt. Nun erstrahlt sie erstmals auch in weihnachtlichem Glanz: Auf Initiative der ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer wurden insgesamt 32 Bäume mit stimmungsvollen LED-Lichterketten geschmückt. Die batteriebetriebene, energiesparende Beleuchtung sorgt für festliches Flair und lädt zum gemütlichen Flanieren, Einkaufen und Verweilen ein. Mit der gemeinsamen Initiative setzen die Betriebe ein weiteres Zeichen für ein lebendiges Grätzl und machen die neu gestaltete Altgasse auch in der Adventzeit zu einem stimmungsvollen Treffpunkt.





Erst im März 2025 wurde die Hietzinger Altgasse nach umfassender Umgestaltung als erste Begegnungszone des Bezirks feierlich wiedereröffnet. Mit ihrer modernen Gestaltung, einladenden Schanigärten und gesteigerten Aufenthaltsqualität hat sich die traditionsreiche Gasse zu einer attraktiven Flanier- und Einkaufsmeile im Herzen von Alt-Hietzing entwickelt. Nun erstrahlt sie erstmals auch in weihnachtlichem Glanz: Auf Initiative der ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer wurden insgesamt 32 Bäume mit stimmungsvollen LED-Lichterketten geschmückt. Die batteriebetriebene, energiesparende Beleuchtung sorgt für festliches Flair und lädt zum gemütlichen Flanieren, Einkaufen und Verweilen ein. Mit der gemeinsamen Initiative setzen die Betriebe ein weiteres Zeichen für ein lebendiges Grätzl und machen die neu gestaltete Altgasse auch in der Adventzeit zu einem stimmungsvollen Treffpunkt. Lichterzauber im Grätzl am Yppenplatz

Auch am Yppenplatz gibt es heuer eine Premiere: Mit dem neuen Projekt „Lichterzauber im Grätzl“ erhält der Platz erstmals eine eigene weihnachtliche Baumbeleuchtung. Die Initiative geht auf die ansässigen Betriebe zurück, die sich mit dem Wunsch nach mehr Licht und einer einladenderen Atmosphäre in den bislang eher dunklen Abendstunden an die Wirtschaftskammer Wien gewandt haben.

Von Mitte November bis Mitte Jänner werden insgesamt zwölf Bäume vor den ansässigen Betrieben mit Lichterketten beleuchtet. Das warme Licht soll nicht nur für vorweihnachtliche Stimmung sorgen, sondern auch das Sicherheitsgefühl stärken und die Aufenthaltsqualität am Platz erhöhen.

Besonders an dem Projekt ist sein Konzept: „Lichterzauber im Grätzl“ ist als Wanderprojekt angelegt. Bewährt sich die neue Beleuchtung am Yppenplatz, soll sie im kommenden Jahr in einem anderen Wiener Grätzl für festlichen Lichterglanz sorgen. Damit können künftig auch weitere Einkaufsgebiete von der Initiative profitieren.





1010 Wien (13 Gebiete)

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Dorotheergasse

Graben/Trattnerhof

Herrengasse

Kärntner Straße

Kohlmarkt

Neuer Markt

Palaisviertel (Bognergasse/Heidenschuss/Strauchgasse/Freyung/Seitzergasse/Tuchlauben/Naglergasse)

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Spiegelgasse

Wallnerstraße

Wollzeile

Weitere Bezirke (17 Gebiete)

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1060 Wien: Innere Mariahilfer Straße

1070 Wien: Neubaugasse

1080 Wien: Josefstädter Straße

1090 Wien: Servitenviertel; Volksopernviertel

1110 Wien: Simmeringer Hauptstraße

1120 Wien: Meidlinger Hauptstraße

1130 Wien: Altgasse

1140 Wien: Hütteldorfer Straße; Nisselgasse

1160 Wien: Yppenplatz

1180 Wien: Währinger Straße; Kreuzgasse

1190 Wien: Obkirchergasse

1220 Wien: Seestadt Aspern

1230 Wien: Maurer Hauptplatz/Dr.Barilitsgasse