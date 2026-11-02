Wiener Weihnachtsmärkte öffnen: Wien stimmt sich auf Weihnachten ein

Mit 6. November öffnen die ersten Wiener Weihnachtsmärkte. Insgesamt finden heuer 15 Christkindl- und Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen, davon 198 Gastronomiestände, statt. Ab 20. November sind die Märkte weitgehend in vollem Betrieb. Mit den Weihnachtsmärkten zieht auch die vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt ein: Lichter, geschmückte Stände und der Duft von Punsch und Weihnachtsgebäck wecken die Vorfreude auf Weihnachten.

Mit ihrer Arbeit tragen die Marktstandler wesentlich dazu bei, dass Weihnachten in Wien auch auf der Straße und in den Grätzln spürbar wird.

Für die Wiener Handelsbetriebe ist diese Atmosphäre ein wichtiger Impuls für den Start ins Weihnachtsgeschäft. „Weihnachtseinkäufe haben viel mit Stimmung zu tun. Die Weihnachtsmärkte sorgen dafür, dass die Menschen in Weihnachtsstimmung kommen, durch die Einkaufsstraßen schlendern und sich auf die Suche nach den ersten Geschenken machen. Davon profitieren die Geschäfte in der Umgebung. Gerade für unsere Händlerinnen und Händler ist das Weihnachtsgeschäft eine besonders wichtige Zeit im Jahr. Mit den Weihnachtsmärkten kommt auch das Weihnachtsgeschäft in Schwung“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Hinter der Weihnachtsstimmung stehen Unternehmerinnen und Unternehmer

Hinter den 814 Ständen stehen zahlreiche Händler, Kunsthandwerker, Produzenten und Gastronomen, die ihren Marktauftritt oft Monate im Voraus vorbereiten, betont Gumprecht: „Die weihnachtliche Stimmung in der Stadt wird von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgestaltet. Sie planen, produzieren, kaufen ein, bauen ihre Stände auf und sind für ihre Kundinnen und Kunden da. Mit ihrer Arbeit tragen die Marktstandler wesentlich dazu bei, dass Weihnachten in Wien auch auf der Straße und in den Grätzln spürbar wird.“

Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte finden heuer in Wien statt:

Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien

97 Marktstände, davon 22 Gastronomie

Geöffnet: 13.11.–26.12.2026, täglich 10–22 Uhr, am 24.12. von 10–18:30 Uhr

Christkindlmarkt am Rathausplatz





Altwiener Christkindlmarkt, 1010 Wien, Freyung

57 Marktstände, davon 16 Gastronomie

Geöffnet: 14.11.–23.12.2026, täglich 10–21 Uhr

Altwiener Christkindlmarkt





Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

44 Marktstände, davon 13 Gastronomie

Öffnungszeiten: 20.11.–26.12.2026

Sonntag bis Donnerstag: 11–21 Uhr, Freitag und Samstag: 11–22 Uhr

24.12.: 11–16 Uhr, 25. und 26.12.: 11–19 Uhr

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz





Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Wien

76 Marktstände, davon 25 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026

Montag bis Donnerstag: 11–22 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–22 Uhr

Weihnachtsmarkt Am Hof





Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, 1010 Wien

44 Marktstände, davon 10 Gastronomie

Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 11–21 Uhr, am 24.12. von 11–16 Uhr

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz





K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere, 1030 Wien

38 Marktstände, davon 6 Gastronomie

Öffnungszeiten: 20.11.–31.12.2026

Montag bis Freitag: 11–21 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–23 Uhr

24.12.–31.12.: 11–17 Uhr

K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere





Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz, 1030 Wien

48 Marktstände, davon 14 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.–26.12.2026

Montag bis Freitag: 11–21 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–21 Uhr

24.12.: 11–16 Uhr, 25. und 26.12.: 11–19 Uhr

Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz





Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, 1040 Wien, Karlsplatz, Resselpark

83 Marktstände, davon 12 Gastronomie

Geöffnet: 13.11.–23.12.2026, täglich 11–21 Uhr

Kunstadventmarkt vor der Karlskirche





Weihnachtsmarkt am Spittelberg, 1070 Wien, Spittelbergviertel

122 Marktstände, davon 22 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026

Montag bis Freitag: 14–21:30 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 11–21:30 Uhr

Weihnachtsmarkt am Spittelberg





Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Alser Straße, Hof I im Alten AKH

43 Marktstände, davon 12 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026

Montag bis Mittwoch: 14–22 Uhr, Donnerstag & Freitag: 14–23 Uhr, Samstag: 11–23 Uhr, Sonntag: 12–21 Uhr

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien





Adventmarkt Favoriten, 1100 Wien, Fußgängerzone Favoriten

19 Marktstände, davon 3 Gastronomie

Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 9–20 Uhr, am 24.12. von 9–17 Uhr

Adventmarkt Favoriten





Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, 1120 Wien

10 Marktstände, davon 1 Gastronomie

geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 10–20 Uhr





Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

99 Marktstände, davon 32 Gastronomie

Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 10–21 Uhr, am 24.12. von 10–16 Uhr

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn





Weihnachtsmarkt im Park, 1180 Wien, Türkenschanzpark

21 Marktstände, davon 7 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026

Montag bis Freitag: 15–22 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 12–22 Uhr

Weihnachtsmarkt im Park





Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien

13 Marktstände, davon 3 Gastronomie

Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 8–22 Uhr







