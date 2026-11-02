Wiener Weihnachtsmärkte öffnen: Wien stimmt sich auf Weihnachten ein
15 Märkte mit insgesamt 814 Ständen – Weihnachtsmärkte als Frequenzbringer für Handel und Gastronomie
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Mit 6. November öffnen die ersten Wiener Weihnachtsmärkte. Insgesamt finden heuer 15 Christkindl- und Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen, davon 198 Gastronomiestände, statt. Ab 20. November sind die Märkte weitgehend in vollem Betrieb. Mit den Weihnachtsmärkten zieht auch die vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt ein: Lichter, geschmückte Stände und der Duft von Punsch und Weihnachtsgebäck wecken die Vorfreude auf Weihnachten.
Für die Wiener Handelsbetriebe ist diese Atmosphäre ein wichtiger Impuls für den Start ins Weihnachtsgeschäft. „Weihnachtseinkäufe haben viel mit Stimmung zu tun. Die Weihnachtsmärkte sorgen dafür, dass die Menschen in Weihnachtsstimmung kommen, durch die Einkaufsstraßen schlendern und sich auf die Suche nach den ersten Geschenken machen. Davon profitieren die Geschäfte in der Umgebung. Gerade für unsere Händlerinnen und Händler ist das Weihnachtsgeschäft eine besonders wichtige Zeit im Jahr. Mit den Weihnachtsmärkten kommt auch das Weihnachtsgeschäft in Schwung“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.
Hinter der Weihnachtsstimmung stehen Unternehmerinnen und Unternehmer
Hinter den 814 Ständen stehen zahlreiche Händler, Kunsthandwerker, Produzenten und Gastronomen, die ihren Marktauftritt oft Monate im Voraus vorbereiten, betont Gumprecht: „Die weihnachtliche Stimmung in der Stadt wird von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgestaltet. Sie planen, produzieren, kaufen ein, bauen ihre Stände auf und sind für ihre Kundinnen und Kunden da. Mit ihrer Arbeit tragen die Marktstandler wesentlich dazu bei, dass Weihnachten in Wien auch auf der Straße und in den Grätzln spürbar wird.“
Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte finden heuer in Wien statt:
- Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien
97 Marktstände, davon 22 Gastronomie
Geöffnet: 13.11.–26.12.2026, täglich 10–22 Uhr, am 24.12. von 10–18:30 Uhr
Christkindlmarkt am Rathausplatz
- Altwiener Christkindlmarkt, 1010 Wien, Freyung
57 Marktstände, davon 16 Gastronomie
Geöffnet: 14.11.–23.12.2026, täglich 10–21 Uhr
Altwiener Christkindlmarkt
- Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
44 Marktstände, davon 13 Gastronomie
Öffnungszeiten: 20.11.–26.12.2026
Sonntag bis Donnerstag: 11–21 Uhr, Freitag und Samstag: 11–22 Uhr
24.12.: 11–16 Uhr, 25. und 26.12.: 11–19 Uhr
Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz
- Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Wien
76 Marktstände, davon 25 Gastronomie
Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026
Montag bis Donnerstag: 11–22 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–22 Uhr
Weihnachtsmarkt Am Hof
- Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, 1010 Wien
44 Marktstände, davon 10 Gastronomie
Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 11–21 Uhr, am 24.12. von 11–16 Uhr
Weihnachtsmarkt am Stephansplatz
- K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere, 1030 Wien
38 Marktstände, davon 6 Gastronomie
Öffnungszeiten: 20.11.–31.12.2026
Montag bis Freitag: 11–21 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–23 Uhr
24.12.–31.12.: 11–17 Uhr
K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere
- Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz, 1030 Wien
48 Marktstände, davon 14 Gastronomie
Öffnungszeiten: 13.11.–26.12.2026
Montag bis Freitag: 11–21 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–21 Uhr
24.12.: 11–16 Uhr, 25. und 26.12.: 11–19 Uhr
Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz
- Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, 1040 Wien, Karlsplatz, Resselpark
83 Marktstände, davon 12 Gastronomie
Geöffnet: 13.11.–23.12.2026, täglich 11–21 Uhr
Kunstadventmarkt vor der Karlskirche
- Weihnachtsmarkt am Spittelberg, 1070 Wien, Spittelbergviertel
122 Marktstände, davon 22 Gastronomie
Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026
Montag bis Freitag: 14–21:30 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 11–21:30 Uhr
Weihnachtsmarkt am Spittelberg
- Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Alser Straße, Hof I im Alten AKH
43 Marktstände, davon 12 Gastronomie
Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026
Montag bis Mittwoch: 14–22 Uhr, Donnerstag & Freitag: 14–23 Uhr, Samstag: 11–23 Uhr, Sonntag: 12–21 Uhr
Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien
- Adventmarkt Favoriten, 1100 Wien, Fußgängerzone Favoriten
19 Marktstände, davon 3 Gastronomie
Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 9–20 Uhr, am 24.12. von 9–17 Uhr
Adventmarkt Favoriten
- Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, 1120 Wien
10 Marktstände, davon 1 Gastronomie
geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 10–20 Uhr
- Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien
99 Marktstände, davon 32 Gastronomie
Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 10–21 Uhr, am 24.12. von 10–16 Uhr
Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
- Weihnachtsmarkt im Park, 1180 Wien, Türkenschanzpark
21 Marktstände, davon 7 Gastronomie
Öffnungszeiten: 13.11.–23.12.2026
Montag bis Freitag: 15–22 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 12–22 Uhr
Weihnachtsmarkt im Park
- Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien
13 Marktstände, davon 3 Gastronomie
Geöffnet: 06.11.–24.12.2026, täglich 8–22 Uhr
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