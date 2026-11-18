Unternehmerinnen führen Betriebe, entwickeln neue Ideen, schaffen Arbeitsplätze und bilden junge Menschen aus. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen tragen sie täglich dazu bei, dass Wien funktioniert. Zum Women’s Entrepreneurship Day am 19. November stellt Frau in der Wirtschaft Wien ihre Leistungen in den Mittelpunkt. Das Unternehmerinnennetzwerk der Wirtschaftskammer Wien fordert mehr Anerkennung und spürbare Entlastung im unternehmerischen Alltag.

Wir erwarten von der Politik, dass sie unternehmerische Leistung erleichtert und bei neuen Maßnahmen die Folgen für die Betriebe ernst nimmt.

„Ein Unternehmen aufzubauen oder erfolgreich weiterzuführen, braucht Mut, Können und enormen Einsatz. Unsere Unternehmerinnen investieren, tragen Risiken und übernehmen Verantwortung für andere. Was sie täglich leisten, ist ein wesentlicher Beitrag zu unserem Wohlstand. Das verdient Respekt – und muss bei politischen Entscheidungen stärker berücksichtigt werden“, sagt Verena Wiesinger, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien.

Rund 54.000 unternehmerisch aktive Frauen in Wien

Ob Ein-Personen-Unternehmen, Familienbetrieb oder größere Arbeitgeberin: Unternehmerinnen prägen den Wirtschaftsstandort und das Leben in den Bezirken. Sie sichern die Nahversorgung, erbringen spezialisierte Dienstleistungen, entwickeln technische Lösungen und setzen neue Geschäftsideen um.

Frau in der Wirtschaft Wien vertritt rund 54.000 unternehmerisch aktive Frauen. Laut KMU Forschung Austria sind 38 Prozent der Selbstständigen in Wien Frauen. 72 Prozent der Wiener Unternehmerinnen haben einen Universitätsabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation, mehr als in Berlin, Prag oder Budapest.

„Hinter einem funktionierenden Betrieb stehen täglich Entscheidungen, Arbeit und persönliche Verantwortung. Unternehmerinnen sorgen dafür, dass Aufträge erfüllt, Löhne bezahlt und Lehrlinge ausgebildet werden. Auch wer allein arbeitet, schafft wirtschaftlichen Wert und vergibt Aufträge an andere Betriebe. Diese Leistung wird viel zu oft als selbstverständlich angesehen“, betont Wiesinger.

Der FiW-Vorsitzenden geht es um die gesamte Vielfalt unternehmerischer Leistung: um Gründerinnen mit neuen Ideen ebenso wie um Frauen, die bestehende Betriebe weiterentwickeln, Familienunternehmen fortführen oder als Ein-Personen-Unternehmerinnen mit ihrem Fachwissen erfolgreich sind.

Betreuungslücken führen zu Umsatzverlusten und abgelehnten Aufträgen

Viele Unternehmerinnen tragen neben der Verantwortung im Betrieb auch einen großen Teil der Arbeit zu Hause, vom Haushalt über die Kinderbetreuung bis zur Betreuung und Pflege von Angehörigen.

Wie sich Betreuungslücken auf Unternehmen auswirken, zeigt eine Befragung von Frau in der Wirtschaft Wien im August und September 2026 unter 471 Wiener Unternehmerinnen mit Betreuungspflichten: 37 Prozent berichten von Umsatzverlusten in den Sommerferien, 32 Prozent mussten bereits Aufträge oder Kundinnen und Kunden ablehnen. 73 Prozent nennen hohe Kosten als Problem bei der Ferienbetreuung, 63 Prozent mussten bereits Termine verschieben, 51 Prozent bleibt weniger Zeit für die Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden.

„Wenn eine Unternehmerin wegen fehlender Betreuung einen Auftrag nicht annehmen kann, betrifft das ihre Familie und ihren Betrieb. Es fehlen Einnahmen und Möglichkeiten, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Verlässliche Betreuung ist deshalb auch eine Investition in den Wirtschaftsstandort“, sagt Wiesinger.

Frau in der Wirtschaft Wien fordert leistbare Kinderbetreuung, die bereits bei den Kleinsten beginnt und zu tatsächlichen Arbeitszeiten passt: mit ausreichend langen Öffnungszeiten, flexiblen Buchungsmöglichkeiten und verlässlichen Angeboten in den Ferien. Ebenso braucht es Unterstützung bei der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger.

„Dass Frauen ihren Betrieb und ihre Familie mit großem Einsatz organisieren, darf keine Ausrede dafür sein, notwendige Verbesserungen aufzuschieben. Wir setzen uns dafür ein, dass Betreuung zur Arbeitsrealität passt und Unternehmerinnen verlässlich planen können“, so Wiesinger.

Weniger Bürokratie und Entlastung bei den Abgaben

Neben besseren Betreuungsangeboten braucht es aus Sicht von Frau in der Wirtschaft Wien weniger unnötige Bürokratie, eine Entlastung bei den Abgaben und verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen und Beschäftigung.

„Wer Arbeitsplätze schaffen und sichern soll, braucht wirtschaftlichen Spielraum. Zusätzliche Kosten und aufwendige Vorschriften binden Geld und Zeit, die im Betrieb fehlen. Wir erwarten von der Politik, dass sie unternehmerische Leistung erleichtert und bei neuen Maßnahmen die Folgen für die Betriebe ernst nimmt“, so Wiesinger.

Handwerk und Technik eröffnen Chancen für junge Frauen

Zum Tag der Unternehmerinnen gehört auch der Blick auf die nächste Generation. Frauen, die technische Betriebe führen oder im Handwerk Verantwortung übernehmen, machen berufliche Möglichkeiten sichtbar.

Das AMS verweist bei Ausbildungen in Handwerk und Technik auf gute Beschäftigungschancen und häufig bessere Verdienstmöglichkeiten als in traditionell von Frauen gewählten Berufen. Das Interesse wächst: Österreichweit sind 751 Mädchen in einem Informatik-Lehrberuf in Ausbildung, mehr als fünfmal so viele wie 2014.

„Mädchen sollen wissen, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen. Eine technische oder handwerkliche Ausbildung kann der Anfang einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn sein – bis hin zum eigenen Unternehmen. Ein gutes eigenes Einkommen schafft Unabhängigkeit und finanzielle Sicherheit. Diese Perspektiven müssen wir jungen Frauen viel deutlicher zeigen“, sagt Wiesinger.

Praktisches Können, Erfahrung und die Fähigkeit, vor Ort Lösungen umzusetzen, bleiben auch beim Einsatz künstlicher Intelligenz gefragt. Gleichzeitig eröffnet KI Möglichkeiten, betriebliche Abläufe zu vereinfachen und produktiver zu arbeiten.

FiW Unconference am 14. Dezember 2026

Konkrete Impulse bietet die FiW Unconference „The Year Ahead“ am 14. Dezember 2026 im Haus der Wiener Wirtschaft. Unter dem Leitgedanken „Wissen. Kontakte. Vorsprung.“ stehen neue KI-Anwendungen, finanzielle Spielräume und souveräne Kommunikation im Mittelpunkt. Unternehmerinnen bringen ihre Erfahrungen und Fragen ein und nehmen aktuelle Erkenntnisse, umsetzbare Ideen und geschäftliche Kontakte mit.

„Unsere Unternehmerinnen bringen Wissen, Erfahrung und eigene Ideen mit. Mit der Unconference schaffen wir Raum für neue Perspektiven und Gespräche, die im Alltag oft zu kurz kommen. Daraus können Kooperationen, neue Kundenbeziehungen und konkrete nächste Schritte für das eigene Unternehmen entstehen“, erklärt Wiesinger.

Für Frau in der Wirtschaft Wien verbindet sich der Aktionstag mit einem klaren Auftrag: die Leistungen der Unternehmerinnen sichtbar zu machen und ihre Anliegen gegenüber Politik und Öffentlichkeit mit Nachdruck zu vertreten.

„Wien braucht seine Unternehmerinnen – ihre Ideen, ihre Investitionen und ihre tägliche Arbeit. Als Frau in der Wirtschaft Wien machen wir deutlich, was sie leisten und was sie brauchen. Anerkennung muss sich auch in Entscheidungen zeigen: durch weniger Belastungen, verlässliche Betreuung und mehr Spielraum für ihre Unternehmen“, betont Wiesinger abschließend.

Steckbrief Über Frau in der Wirtschaft Wien

rund 54.000 unternehmerisch aktiven Frauen in Wien, von Kleinstunternehmerinnen und Ein-Personen-Unternehmen bis zu Unternehmerinnen, Managerinnen und Frauen in Führungspositionen. Als Gründerin ist man automatisch Teil des Netzwerks; auch Frauen, die erst auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, können das Netzwerk nutzen.FiW Wien versteht sich als Interessenvertretung, Service- und Netzwerkplattform: Das Netzwerk bringt die Anliegen von Unternehmerinnen in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ein, bietet Austausch und Vernetzung, Fachvorträge, Workshops und Veranstaltungen und unterstützt Frauen dabei, unternehmerisches Know-how auszubauen und Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft zu übernehmen.

Unter der Landesvorsitzenden Verena Wiesinger setzt FiW Wien aktuell unter anderem auf persönliche Vernetzung und Unternehmenseinblicke: Zu den Formaten zählen FiW Connects, „Aufsichtsratskompetenz Kompakt“, „FiW goes Backstage“ sowie die FiW Unconference am 14. Dezember. Die Backstage-Reihe bringt Unternehmerinnen zudem direkt mit erfolgreichen Wiener Unternehmen und deren Führungspersönlichkeiten zusammen. Über alle Veranstaltungen wird regelmäßig im Newsletter informiert.



Mehr Infos zu Frau in der Wirtschaft Wien

Frau in der Wirtschaft Wien (FiW Wien) ist das wirtschaftliche Frauennetzwerk der Wirtschaftskammer Wien und vertritt die Interessen von, von Kleinstunternehmerinnen und Ein-Personen-Unternehmen bis zu Unternehmerinnen, Managerinnen und Frauen in Führungspositionen. Als Gründerin ist man automatisch Teil des Netzwerks; auch Frauen, die erst auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, können das Netzwerk nutzen.FiW Wien versteht sich als Interessenvertretung, Service- und Netzwerkplattform: Das Netzwerk bringt die Anliegen von Unternehmerinnen in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ein, bietet Austausch und Vernetzung, Fachvorträge, Workshops und Veranstaltungen und unterstützt Frauen dabei, unternehmerisches Know-how auszubauen und Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft zu übernehmen.Unter der Landesvorsitzenden Verena Wiesinger setzt FiW Wien aktuell unter anderem auf persönliche Vernetzung und Unternehmenseinblicke: Zu den Formaten zählen FiW Connects, „Aufsichtsratskompetenz Kompakt“, „FiW goes Backstage“ sowie die FiW Unconference am 14. Dezember. Die Backstage-Reihe bringt Unternehmerinnen zudem direkt mit erfolgreichen Wiener Unternehmen und deren Führungspersönlichkeiten zusammen. Über alle Veranstaltungen wird regelmäßig im Newsletter informiert.