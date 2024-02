Arbeitskräfte sichern

Betriebsnahe Ausbildungen, in denen die praktische Ausbildung direkt in den Betrieben stattfindet, sind die erfolgreichste Art der Weiterbildung. Das hat erst kürzlich eine WIFO-Studie gezeigt, die alle angebotenen Weiterbildungen des AMS untersucht hat. Das AMS bietet diese betriebsnahen Ausbildungen im Rahmen von AQUA (Arbeitsplatznahe Ausbildung) und in Form von Implacementstiftungen an. Unternehmen, die ihren Fachkräftebedarf mangels qualifizierter Bewerber nicht decken können, erhalten die Möglichkeit, Arbeitssuchende gezielt ausbilden zu lassen, wobei der praktische Teil direkt in den Unternehmen stattfindet. Diese Ausbildungen sind zu forcieren.