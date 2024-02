Investitionen und Liquidität unterstützen

Ein Beteiligungsfreibetrag in der Höhe von max. 100.000 Euro pro Steuerpflichtigem soll als Sonderausgabe (Steuerfreibetrag) über einen Zeitraum von 5 Jahren für Eigenkapital- oder Eigenkapitalähnliche Investitionen in Kapitalgesellschaften in Österreich abschreibbar sein.

Das ist bereits im Regierungsprogramm festgeschrieben. Ein Beteiligungsfreibetrag in dieser Form rechnet sich: Er würde ein Gesamtinvestment von bis zu 384 Mio. Euro in heimische Unternehmen auslösen. Die zusätzliche Wertschöpfung würde sich auf bis zu 334 Mio. Euro belaufen sowie 4.600 Arbeitsplätze über den Zeitraum von fünf Jahren schaffen. Pro investierte Million würden im Durchschnitt 12 Jobs geschaffen. (Quelle: Economica).

In 11 EU-Staaten sowie in Großbritannien gibt es bereits unterschiedliche Formen der steuerlichen Begünstigung für (privates) Risikokapital, das in (Klein-)Unternehmen investiert wird.