Transformation ermöglichen

Die Weiterentwicklung und Anwendung von Schlüsseltechnologien ist das Fundament für die Transformation der Wirtschaft. Die Corona-Krise und der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben verstärkt gezeigt, dass Europa strukturellen Abhängigkeiten von anderen Weltregionen für bestimmte Technologien unterliegt. Daher ist der Zugang zu essenziellen Schlüsseltechnologien durch eigene Entwicklung und zuverlässige Partnerschaften zu sichern. Der Chips Act ist ein Schritt in diese Richtung und muss rasch umgesetzt werden. Dafür sind ausreichend nationale Finanzmittel notwendig. Die technologischen Abhängigkeiten der EU müssen in Zukunft viel besser identifiziert und adressiert werden. Auf Basis einer gesamtheitlichen Analyse müssen strategische Investitionen wie z. B. neue Important Projects of Common European Interest (IPCEI) eingerichtet und neue technologische Partnerschaften mit zuverlässigen Partnern eingegangen werden.