Unsere Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren heftige Turbulenzen überstanden. Es wäre noch verfrüht, ab jetzt ein ruhigeres Fahrwasser zu konstatieren – zu unsicher ist noch die globale Konjunktur. Dennoch: Das Glas ist nicht halb leer; es ist sogar zu zwei Dritteln voll!

Anlass zu diesem Optimismus geben unsere Unternehmen. Sie schreiben im Export, bei Umwelttechnologien und in vielen anderen Bereichen internationale Erfolgsgeschichten. Und sie haben in den Polykrisensituationen der letzten Zeit ihre Resilienzfähigkeit unter Beweis gestellt. Sie sind leistungsfähig, kreativ und mutig – und damit Treiber und Träger von Wachstum und Wohlstand.

Unsere Betriebe sind Anpacker und Enabler – und es ist Aufgabe der Politik, sie dabei effektiv und nachhaltig zu bestärken.

Mit diesem Maßnahmenprogramm zeigen wir auf, vor welchen Herausforderungen unsere Wirtschaft steht und was es braucht, damit unsere Betriebe diesen erfolgreich begegnen können. Dafür ist es notwendig, dass die Politik nicht im Klein-Klein einzelner Maßnahmen verharrt, sondern sich traut, in Großformaten zu denken und zu handeln. Wir brauchen also etwas von jenem gestalterischen Mut des Unternehmertums auch in der Politik, damit diese mit Sachorientierung und Hausverstand die richtigen Weichen stellt.

Was brauchen die Unternehmen 2023?

Leistbare und sichere Energie

Leistbare und sichere Energie

Arbeitskräfte sichern

Investitionen und Liquidität unterstützen

Investitionen und Liquidität unterstützen

Ökologische und digitale Transformation ermöglichen