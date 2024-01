„Green Print“ als Chance und Potenzial

Wie nachhaltiger Druck funktioniert, welche Druckereien in Oberösterreich sich auf umweltfreundliche Verfahren spezialisiert haben und welche Labels oder Zertifizierungen es gibt, diese Fragen und viele weitere wichtige Aspekte rund um ökologischer Druckverfahren standen im Mittelpunkt eines spannenden Vortrags in einer besonderen Location.



Werbung trifft Druck: Green Print im Fokus

Harald Sexl, Experte für das österreichische Umweltzeichen, Auditor für PEFC und FSC sowie Initiator der Plattform CO2-kompensiert.at beleuchtete im OÖN-Druckzentrum das allgegenwärtige Thema „nachhaltige Druckerzeugnisse“ innerhalb der Kreativbranche. Er fokussierte auf relevante Aspekte, Unterschiede bei Labels und Zertifizierungen, welche Agenturen, Werber, Druckereien und Auftraggeber betreffen. Zudem korrigierte er weitverbreitete Missverständnisse und weist auf etwaige Stolpersteine hin, wie zum Beispiel, dass bei Wiederholungsaufträgen von Grafikern bei der Gestaltung oft auch immer wieder das gleiche Lable-Logo verwendet wird. Auch das österreichische Umweltzeichen wurde ausführlich besprochen, inklusive einer kritischen Auseinandersetzung mit weiteren selbst geschaffenen Umweltlabels. „Klimafreundliche Druckproduktionen, unabhängig vom Dienstleister, ist in der heutigen Zeit grundlegend und mit geringem Aufwand verbunden, welcher keine belastenden Auswirkungen auf den Geschäftsalltag hat. Ein Sonderangebot für Werbeagenturen in Oberösterreich bei der Teilnahme an einer Gruppenzertifizierung bis 31. Jänner kann gerne genutzt werden“, so Harald Sexl.



Engagement demonstrieren, mit Innovation abheben

„Die Widmung hin zu nachhaltigen Druckverfahren ist ein wichtiger Baustein für unsere Branche und ihre Bemühungen in Sachen Umweltschutz. Sie ermöglicht Unternehmen nicht nur, ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt wahrzunehmen, sondern auch ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu demonstrieren und eröffnet die Möglichkeit, sich mit zeitgerechter Innovation abzuheben. Green Print ist nicht nur eine Investition in die Umwelt, sondern auch in ein positives Unternehmensimage und die Zukunft unseres Planeten und unseres Business“, so Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ.



„Ein spannender, branchenübergreifender Workshop zur Sicherung der nachhaltigen Produktionen von Druckprodukten“, so Daniel Fürstberger, Obmann der Fachgruppe Druck der WKOÖ.

© FreundDerBerge

„Es freut mich sehr, dass die Fachgruppen Druck und die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation sich das OÖN-Druckzentrum zum Thema Nachhaltigkeit und Druck bewusst ausgesucht haben. Wir beweisen mit unseren Druckprodukten, die zu 80 bis 100 Prozent aus recyceltem Papier hergestellt werden, sowie unseren Produktionsanlagen, die mit Strom aus einer großen Photovoltaikanlage am Dach der Druckerei beliefert werden, wie wichtig ökologische Nachhaltigkeit für uns ist. Neben der Produktion wird dem Thema in unseren Medien natürlich inhaltlich viel Raum gewidmet. Die im Herbst gestartete Kampagne der Baumserie in den OÖ-Nachrichten, wo wir mit unseren Partnern zum Teil auch hier am Areal des Druckzentrums Bäume gepflanzt haben, soll nur ein Beispiel dafür sein“, so Gino Cuturi, Geschäftsführender Gesellschafter der Wimmer Medien GmbH & Co. KG. Und wie wichtig uns Nachhaltigkeit und Kommunikation sind, beweisen wir seit 180 Jahren.“



