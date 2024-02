Allianz für den Ausbau der Summerauerbahn

„Beim Ausbau von Straße und Schiene brauchen wir ganz viel Geduld. Das weiß die Mühlviertler Wirtschaft aus Erfahrung. Dass die Summerauerbahn erst am Sankt-Nimmerleins-Tag ausgebaut werden soll, geht dann doch zu weit“, so Christian Naderer, Obmann der WKO Freistadt.



„Wir gönnen allen eine neue Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke durchs Innviertel nach Bayern. Aber sie dürfte wohl erst im 22. Jahrhundert befahren werden. Wir verstehen die Ankündigung dieses Bahnprojekts im Zielnetz 2040 eher als Nebelgranate. Dass zugleich der Ausbau der Summerauerbahn als wichtige europäische Nord-Süd-Achse nicht in diesem Zielnetz erwähnt ist, empfinden wir als Tiefschlag“, so Naderer. Die WKO Freistadt begrüßt den bereits erfolgten Ausbau der Bahnhöfe an der bestehenden Bahnstrecke. „Am wichtigsten für eine attraktive Bahn sind aber nicht neue Gebäude, sondern eine kürzere Fahrzeit und eine dichtere Frequenz“, verdeutlicht der Obmann der WKO Freistadt. Der Streckenausbau müsste also zumindest zeitgleich zu Bahnhofserneuerungen erfolgen.



„Jeden Werktag 45.000 Fahrzeuge auf der A7 im Raum Treffling bedeutet heute schon teilweise Überlastung. Und die Frequenz wird noch deutlich steigen. Wir müssen also Verkehr auch auf die Schiene verlagern, da haben wir dringenden Handlungsbedarf“, ist Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt, überzeugt. Laut Planungen zur neuen Regional-Stadtbahn Linz soll diese Bahn 2035 bis Pregarten in Betrieb gehen. Die Summerauerbahn könnte dann ein wertvoller Zubringer von Summerau bis Pregarten sein. Dass dazu keinerlei Ausbauplanungen angegangen werden, erscheint der WKO unglaublich.



Die WKO Freistadt ortet sehr breites Unverständnis und Enttäuschung in der Region zu diesen strategischen Entscheidungen. Christian Naderer: „Viele starke Verbündete in der Region haben über lange Jahre für die S10 gekämpft. Es ist Zeit, eine Allianz für den Streckenausbau der Summerauerbahn zu gründen.“