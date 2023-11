Pioniere im Rampenlicht

„Junge Unternehmerinnen und Unternehmer begeistern und mit innovativen Key-Note-Speakern in Kontakt bringen – das ist das Ziel unseres neuen Formats ‚Arena der Pionier:innen‘. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen inspiriert und mit neuem Elan nach Hause gehen“, erklärt der Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Oberösterreich, Michael Wimmer.

Bei der gestern stattgefunden Premiere der "Arena der Pionier:innen" im Club 1908 in der Raiffeisen Arena Linz sprachen auf Einladung der Junge Wirtschaft Oberösterreich, innovative Köpfe über Mut, Inspiration, New Work, Teamgeist und Erfolg. Über 100 Jungunternehmerinnen und -unternehmer lauschten den Worten der hochkarätigen Speaker.

Dabei betonte beispielsweise Eva Langmayr, Geschäftsführerin und Co-Founderin der Full-Service Podcast Agentur wepodit, dass Wagnis oft der Schlüssel zum Erfolg sei. Christian Rohrhofer von RoC-Sports beeindruckte mit seiner gekonnten Verbindung von Sport und Wirtschaft. Mit dem kurzen aber gehaltvollen Motto „Dran bleiben!“ begründete Wolfgang Reisinger vom Weltmarktführer Tractive das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens. Peter Hackmair, ehemaliger Profifußballer und heutiger Start-up Coach motivierte die Jungunternehmerinnen und -unternehmer, durch mehr Fokus, Klarheit und mentaler Stärke ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

© Cityfoto v.l.: Benedikt Pointner (Landesvorsitzender-Stv. der Jungen Wirtschaft Oberösterreich), Lukas Krainz (Start-up-Beauftragter der JW OÖ), Eva Langmayr (wepodit), Peter Hackmair (Ex-Profifußballer und Start-up Coach), Stefanie Etzenberger (Landesvorsitzender-Stv. der JW OÖ), Christian Rohrhofer (RoC-Sports) und Wolfgang Reisinger (Tractive)

„Mit der ‚Arena der Pionier:innen‘ wollen wir künftig in regelmäßigen Abständen visionäre Persönlichkeiten ins Rampenlicht stellen, die mutig vorangehen, Risiken eingehen und dazu beitragen, Neuerungen und Fortschritt in verschiedensten Lebensbereichen zu fördern“, so Benedikt Pointner, Landesvorsitzender-Stellvertreter der Jungen Wirtschaft OÖ.