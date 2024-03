Nach dem erfolgreichen Auftakt der „Arena der Pionier:innen“ im Vorjahr lud die Junge Wirtschaft OÖ am Dienstag erneut wahre Vorbilder der heimischen Wirtschaft ein, um jungen Unternehmen Erfolgswege aufzuzeigen, sie zu inspirieren und auf neue Ideen und Lösungsansätze zu bringen. Rund 120 Jungunternehmerinnen und -unternehmer lauschten den Erfolgsgeschichten von Patricia Kaiser, Peter Affenzeller und Hans-Peter Pichler.

„Mit der ‚Arena der Pionier:innen‘ ermöglichen wir jungen Selbständigen den direkten Kontakt zu visionären Persönlichkeiten und zeigen zugleich ein erfolgreiches Unternehmen, das sich mit Zukunftsthemen beschäftigt“ so Michael Wimmer, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft OÖ über die Veranstaltung bei der BWT Holding GmbH in Mondsee. Das Unternehmen hat sich vollständig dem Lebenselexier Wasser verschrieben und bietet moderne Aufbereitungssysteme und Services für Trinkwasser, Pharma- und Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel-, Kühl- und Klimaanlagenwasser sowie für Schwimmbadwasser an. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, Wasser überall auf der Welt, in perfekter Trinkwasserqualität zur Verfügung zu stellen. Von der Vision des Unternehmens konnten sich die jungen Selbständigen bei einer Führung durch das Betriebsgelände überzeugen.

Von Künstlicher Intelligenz bis zu Whisky und „Miss Austria“

Die Stars des Abends waren die vortragenden Pionierinnen und Pioniere, die allesamt sehr jung in die Selbständigkeit gestartet sind. Hans-Peter Pichler ist Co-Founder und CEO von FiveSquare, einem KI-Pionier-Unternehmen mit Sitz in Linz, das mit dem Tool „KARLI“ laut eigenen Angaben die oberösterreichische Antwort auf ChatGPT entwickelt hat. Er gab einen Einblick darüber, wie er die Verbreitung der neuen Technologie in der heimischen Wirtschaft vorantreibt.

Wer an Whisky denkt, denkt in Oberösterreich automatisch an Peter Affenzeller. Als Experiment gestartet, ist seine Whisky-Destillerie über die letzten zehn Jahre zu einem erfolgreichen Unternehmen herangewachsen. Der Unternehmer hat mit verschiedenen Projekten mehrfach bewiesen, dass er ein Visionär und Macher ist. Er berichtete über das Weitermachen nach Rückschlägen.

Patricia Kaiser wurde mit 15 Jahren zur „Miss Austria“ gewählt. Heute ist sie erfolgreiche Unternehmerin, Model, Moderatorin und gefragte Markenbotschafterin. Bei der „Arena der Pionier:innen“ erzählte sie darüber, wie man Familie, Sport und die Selbständigkeit optimal vereinen kann.



Von Vorbildern lernen

„Bei der ‚Arena der Pionier:innen‘ gewähren erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer wertvolle und ehrliche Einblicke in ihr Leben und dienen den jungen Unternehmen als Vorbilder. Sie alle haben klein begonnen und können viel erzählen, was für junge Selbständige hilfreich sein kann“, so Wimmer über die inspirierenden Vorträge.

© Cityfoto/PELZL v.l. Michael Wimmer (Landesvorsitzender der JW OÖ), Stefanie Etzenberger (Stv.-Landesvorsitzende JW OÖ), Hans Peter Pichler (FiveSquare), Patricia Kaiser, Peter Affenzeller, Benedikt Pointner (Stv.-Landesvorsitzender JW OÖ)