Sparte Information und Consulting begeht „Auftakt der Chancen“

Unter dem Motto „How to deal with 2024“ wurden inspirierende Impulsvorträge geboten, die den Unternehmerinnen und Unternehmern der Information- und Consultingwirtschaft Chancen und Möglichkeiten rund um die Themen neue Arbeitsräume, Fachkräfte, Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz aufzeigten. Auch das Netzwerken kam nicht zu kurz.

„Frisches Wissen ist die Garantie für den Geschäftserfolg von morgen“, weiß Christoph Schumacher, Obmann der Sparte Information und Consulting. Gemäß dieser Devise startet die Sparte Information und Consulting und ihre Fachorganisationen ins neue Jahr. „Es ist ein Auftakt der Chancen. Die Sparte Information und Consultingwirtschaft geht voran, denn es gibt viele Chancen, die es zu realisieren gilt“, so Schumacher.

© Ünal Langstein-Uzunkaya Unternehmensberater Wolfgang Berger, Spartenobmann Christoph Schumacher, Projektleiterin der respACT-Academy Madeleine Velan und Professor für künstliche Intelligenz an der FH Hagenberg Ulrich Bodenhofer (v. l.).

Wissen schafft Wirtschaft

Auch die IC Unternehmer Akademie, das Wissensvehikel der Sparte Information und Consulting, stand im Fokus der Veranstaltung: „Wissen schafft Wirtschaft – das ist die Ansage unserer wissensbasierten Betriebe in Oberösterreich und für uns in der IC Unternehmer Akademie der Auftrag, sie mit dem aktuellsten Know-how zu unterstützen“, so Christoph Schumacher. Die Unternehmerinnen und Unternehmer der Information- und Consultingwirtschaft seien in Zeiten der Transformation gefragter denn je. „Mit Wissen und Weiterbildung werden wir auch in Zukunft den entscheidenden Vorsprung haben.“ Im neuen Seminarprogramm, das wieder in Kooperation mit der WIFI-Unternehmer-Akademie durchgeführt wird, gehen die Sparte Information und Consulting und ihre zehn Fachorganisationen auf die aktuell brennenden Themen ihrer Mitgliedsbetriebe ein.

18 Seminare zu Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Fachkräfte

In der IC Unternehmer Akademie 2024 stehen die Schlüsselthemen Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Fachkräfte im Mittelpunkt. Erste Impulse zu den Themenschwerpunkten wurden den Unternehmerinnen und Unternehmern der Information- und Consultingwirtschaft bereits bei der Auftaktveranstaltung am 11. Jänner gegeben. Wolfgang Berger (Knowledge Boost: Talente gewinnen), Madeleine Velan (Knowledge Boost: Nachhaltiger werden) und Ulrich Bodenhofer (Knowledge Boost: KI-Potenziale nutzen) zeigten die Chancen und Möglichkeiten für das neue Jahr auf. Noch tiefer in die Materie werden die drei Trainer der IC Unternehmer Akademie 2024 in ihren individuellen Seminaren eintauchen.

Alle Infos zum Seminarprogramm, zu Förderungen und steuerlicher Absetzbarkeit sowie Anmeldemöglichkeiten auf ic-akademie.at.