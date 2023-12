Augenschutz bei Wintersport und Wellness

Die Weihnachtsferien nahen und viele Familien planen ihren Winterurlaub. Egal, ob man es sportlich beim Skifahren, Eislaufen und Langlaufen oder auch eher relaxed im Wellnesshotel angeht, unsere Augen werden in den Wintermonaten oft ungewohnten Einflüssen ausgesetzt.

Eine gute Sportbrille schützt vor Wind, UV-Strahlen oder auch vor Blendung bei Schnee- und Eisreflexionen. Weitere Vorteile einer Sportbrille sind das Vermeiden von tränenden oder geröteten Augen bei kalter oder trockener Luft. Michael Wögerer, oö. Landesinnungsmeister der Gesundheitsberufe, betont: „Die großen gebogenen Gläser erweitern das Blickfeld und verstärken die Kontraste. Dies trägt zu sichererer Ausübung des Sports bei, indem Entfernungen besser eingeschätzt und erkannt werden können.“ Die Gläser der Sportbrille sollten auf wechselnde Lichtverhältnisse angepasst sein und sollten über einen Breitband-UV-400-Schutz verfügen. Wichtig ist auch, dass bereits eine geringe Fehlsichtigkeit korrigiert wird, da sonst die optimale Fahrsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Nur wenige wissen, dass bereits eine halbe Dioptrie Kurzsichtigkeit die Sehleistung auf die Hälfte reduziert. Bei Weitsichtigen hingegen wird das Gehirn permanent gefordert, um ihre Fehlsichtigkeit zu kompensieren. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Brillenanpassung für den Wintersport“, erklärt der Landesinnungsmeister. „Die Fachoptiker beraten hier gerne, denn sie wissen, welche Kombinationen am besten passen. Möglich ist auch eine eigens angepasste Sportbrille mit optischer Korrektur.“

Kontaktlinsen statt Brille

Der Einsatz von Kontaktlinsen anstatt einer „Brille unter der Brille“ reduziert das Verletzungsrisiko. Allerdings gilt es hier laut Wögerer folgenden Punkt zu beachten: „Es ist sehr wichtig, dass die Skibrille perfekt sitzt, damit kein Fahrtwind eindringen kann. Sonst können die Linsen zu sehr austrocknen und dadurch lästiges Jucken im Auge hervorrufen.“

Im Thermenbereich sind Tages-Kontaktlinsen der optimale Sehhilfe-Begleiter. Sie sind praktisch und werden am Ende des Tages einfach entsorgt. Beim Schwimmen dürfen sie jedoch nicht mit Wasser in Berührung kommen, da oft Verunreinigungen mit Bakterien die Folge sein können. „Am besten man schützt die Linsen mit einer gut sitzenden wasserdichten Schwimmbrille noch zusätzlich vor Wassereintritt“, empfiehlt Wögerer. „Auch beim Saunagang sind Tages-Kontaktlinsen die beste Wahl“, rät Wögerer und ergänzt, dass Brillen auf keinen Fall in der Sauna getragen werden sollten, da die Beschichtung auf den Brillengläsern aufgrund der Hitze kaputtgehen kann.

Vorab-Check beim Augen- und Kontaktlinsenoptiker

„Ein Brillen- bzw. Kontaktlinsencheck beim Optiker vor dem Urlaub lohnt sich sich und sorgt dafür, dass der Auftenhalt auf der Piste und im Wellnesbereich in vollen Zügen genossen werden kann“, rät Wögerer abschließend.