Lernen mit Praxistauglichkeit

Der OÖ Bautechnikpreis der Landesinnungen Bau und Holzbau sowie proHolz OÖ ist ein Planungs- und Gestaltungswettbewerb für Schüler der Abschlussklassen der HTL 1 Bau und Design Linz. Sechs praxisnahe Aufgabenstellungen wurden in den Abteilungen Hoch-, Tief- und Holzbau sowie Bauwirtschaft und dem Englischschwerpunkt bearbeitet.



113 angehende HTL-Ingenieure haben in Dreier- und Viererteams teilgenommen und in 33 Wettbewerbsarbeiten fächerübergreifendes Denken bewiesen. Denn der Wettbewerb ist ein Praxistest, bei dem die Nachwuchsbautechniker ihr erlerntes Wissen anwenden müssen. Insgesamt wurden rund 22.000 Euro an Preisgeldern vergeben. Sonderpreise gab es traditionell von der Kammer der ZiviltechnikerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen f. OÖ. & Sbg., der Brandverhütungsstelle f. OÖ und vom Ingenieurbüro KMP. Diese Woche wurden die Siegerteams ausgezeichnet. Die Projekte 2024 waren:

Neuer Zugang, Aula und Verwaltung, HTL1 Goethestraße, Linz

Erweiterung und Sanierung Volksschule und Hort St. Dionysen, Traun

Feuerwehrgebäude, Gemeinde Weisskirchen an der Traun

Renaturierungsprojekt, Ried im Innkreis

Stadthaus 2.0, Perg

Kindergarten Traunkirchen

Die Preisträger:

Neuer Zugang, Aula und Verwaltung, HTL1 Goethestraße, Linz

1. Preis und Sonderpreis der Brandverhütungsstelle f. OÖ für „die cleverste Brandschutzlösung“: Silvie Berger, Pasching, Elina Engler, Oftering, Fabian Hölzl, Linz, Karoline Pillwein, Gallneukirchen

2. Preis und Sonderpreis des Ingenieurbüros KMP für „die beste statisch-konstruktive Umsetzung“: Thomas Draguljic, Steinhaus b. Wels, Anjo Pointner, Linz, Sebastian Strasser, Eberstalzell

3. Preis: Robert Huber, Lenzing, Paul Hutterer, Rutzenmoos, Sebastian Neubacher, Rutzenmoos



Erweiterung und Sanierung Volksschule und Hort St. Dionysen, Traun:

1. Preis: Damir Dizdarevic, Vöcklabruck, Gabriel Ilisoi, Linz, Florian Seitz, Hörsching, Niklas Voraberger, Pilsbach

1. Preis und Sonderpreis der Kammer der ZiviltechnikerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen f. OÖ. & Sbg. für „die beste Idee“: Selina Geßwagner, Traun, Johanna Hartweger, Pregarten, Elisa Reingruber, Hellmonsödt

3. Preis: Florian Aigner, Göstling/Ybbs, Emilia Kraml, Linz, Florian Mühlböck, Traun



© Röbl Bautechnikerinnen unter sich: 1. Preis und Sonderpreis der Kammer der ZiviltechnikerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen f. OÖ. & Sbg. für „die beste Idee“ Projekt St. Dionysen: Juryvorsitzende Susanne Seyfert, Elisa Reingruber, Selina Geßwagner, Johanna Hartweger, Cora Stöger, ZT-Kammerpräsidentin (v.l.)



Feuerwehrgebäude, Weisskirchen an der Traun:

1. Preis: Felix Hartl, Seewalchen/Attersee, Lukas Hilgarth, Buchkichen, Felix Lang, Pram, Tobias Ertl, Peuerbach

2. Preis: Jonas Kreindl, Kronstorf, Lorenz Palmetshofer, Grein, Christopher Kern, Wartberg ob der Aist, Lenny Wimmer, Steyregg

3. Preis: Jonas Hader, Pabneukirchen, Nedim Buric, Enns, Jonas Pernegger, Pettenbach, Thomas Moser, Langenstein



Renaturierungsprojekt, Ried im Innkreis:

1. Preis: Moritz Reinthaler, Linz, Christian Steller, Wels, Tobias Stolz, Altenberg bei Linz

2. Preis: Marlene Hanninger, Oberndorf bei Schwanenstadt, Peter Hinteregger, Euratsfeld, Daniel Göttl, Linz

3. Preis: Ludwig Danner, Wartberg/Aist, Larissa Fiedler, Linz, Timo Kincel, Engerwitzdorf, Jonas Silbermayr, Eberstalzell



Stadthaus 2.0, Perg:

1. Preis: Daniel Barth, Waxenberg, Felix Bichler, Biberbach, Jan Schützenhofer, St. Pantaleon/Erla

2. Preis: Michael Miesenböck, Alberndorf, Lucas Resch, Linz, Jonathan Hofer, Raab

2. Preis: Elisa Kaar, Engerwitzdorf, Eda Sensaltik, Wels, Leticia Rahel Schreiner, Behamberg, Simon Weixlbaumer, Kirchschlag bei Linz



Kindergarten Traunkirchen:

1. Preis: Konstantin Halatschek, Altenberg bei Linz, Markus Kurz, Linz, Daniel Zuljevic, Wilhering

2. Preis: Adrian Holzhaider, Waldburg, Manuel Kainberger, Lembach/Mkr., Fabian Pree, Gmunden

3. Preis: Maximilian Klomfar, Ebensee, Natasa Malinovic, Laakirchen, Anna Simunovic, Marchtrenk

© Röbl Hoch zufrieden mit den Leistungen: Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher, Innungsgeschäftsführer Markus Hofer, Bauinnungsmeister Norbert Hartl und proHolz-OÖ-Obmann Georg Starhemberg (v.l.)

