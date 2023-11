Beste Stimmung beim Berufserlebnistag Freistadt

„Gut, dass wir in Freistadt auch die Messehalle 2 haben“, freute sich WKO-Obmann Christian Naderer über den hoch erfolgreichen Berufserlebnistag Freistadt am 1. November 2023. Es gab einige Rekorde: 68 Aussteller, 2.400 Besucher:innen und erstmals wurden auch beide Freistädter Messehallen genutzt. Die Stimmung war bei den Ausbildungssuchenden und ihren Eltern ausgesprochen gut. „Man informiert sich gern bei der Messe Jugend und Beruf in Wels. Dann suchen die meisten aber lieber eine Lehrplatz oder eine Schule in der Nähe“, so Naderer. Bei den ausstellenden Lehrbetrieben war nichts von Konjunktureintrübung zu spüren . WKO-Bezirksstellenleiter Dietmar Wolfsegger: „Jeder gute Arbeitgeber weiß: Wer bei der Lehrlingssuche auch nur ein oder zwei Jahre aussetzt, verliert den Anschluss bei der Fachkräfterekrutierung.“

Das breite regionale Schulangebot wurde ebenfalls intensiv erkundet. Viele Erlebnisstationen luden zum aktiven Ausprobieren ein. Außerdem war die derzeitige Staatsmeisterin Isabella Kühnel (Siegerin beim Bundeslehrlingswettbewerb der Friseure 2023) mit Frisurentrends vor Ort zu bestaunen. Bei den Karrieretalks konnten die Besucher:innen etliche erfolgreiche Karrieren nachvollziehen, die mit einer Lehre gestartet haben, wie z. B. die der neuen Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger oder die des Vorsitzenden des Forums Schule trifft Wirtschaft Freistadt, Helmut Kern, der im Vorstand der Raiffeisenlandesbank OÖ agiert.

Und schon bald winken wieder beste Gelegenheiten, die regionalen Arbeitgeber zu erkunden und zwar von innen: von 18. bis 22. März 2024 werden etliche Betriebe im Bezirk Freistadt bei der OÖ Job Week ihre Tore öffnen und zeigen, welche spannenden Jobs sie bieten.