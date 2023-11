Österreichs beste Nachwuchskleidermacherin kommt aus Oberösterreich

Die diesjährige Siegerin der Junior Skills bei den Damen- und Herrenkleidermachern kommt aus Oberösterreich. Miriam Haider aus Traberg vom Linzer Lehrbetrieb Oö. Theater und Orchester GmbH belegte beim bundesweiten Lehrlingswettbewerb im niederösterreichischen Schrems den ersten Platz. Die oö. Nachwuchskleidermacherin musste am Weg zum Sieg eine Weste mit einem Futterrücken ohne Spange innerhalb von fünf Stunden sowie einen Entwurf einer modischen Weste innerhalb einer Stunde anfertigen. Für diese Aufgabenstellungen erhielten die Kandidaten erst am Tag des Wettbewerbs die zugeschnittenen, fixierten Teile, das Futter, die Schnitte sowie sämtliches Zubehör. Maria Burger, Landesinnungsmeisterin der Mode- und Bekleidungstechniker, gratulierte Miriam Haider am heurigen Unternehmer:innentag der Landesinnung mit City Gutscheinen und Blumen zu dieser beeindruckenden Leistung.



Spannender Workshop-Nachmittag

Die oö. Kleidermacher konnten am Unternehmer:innentag im Leondinger Kremstalerhof einen inspirierenden Workshop von Marianne Zahel besuchen. „Simple Cut“, Schnittformen basierend auf einfachen geometrischen Grundformen, sowie das Spiel mit Transparenzen, z. B. Nähen auf wasserlöslichem Vlies oder Mola-Technik mit transparenten Materialien, standen auf dem Workshop-Programm. Zusätzlich fand der Textilreiniger-Stammtisch mit Andrea Kuttner, Bundesvorsitzende der Textilreiniger, statt, bei dem die Teilnehmenden aktuelle Branchenthemen diskutierten.



Auszeichnung für langjähriges Unternehmertum

Abschließend ehrte die oö. Landesinnung der Mode- und Bekleidungstechniker verdiente Unternehmer der Branche am Unternehmer:innentag für ihre langjährige Tätigkeit und überreichte ihnen als Zeichen der Anerkennung Urkunden und Medaillen.



25-jähriges Jubiläum

Grüne Erde Produktions GmbH aus Pettenbach, Erzeugung von Meditations- und Gebetsmatten,

Birgit Anna Leitner aus Bad Ischl, Damenkleidermacher



30-jähriges Jubiläum

Petra Waltraud Kapfer-Söllradl aus Kremsmünster, Damenkleidermacher

Johannes Loidl aus Ebensee, Herrenkleidermacher

Leopoldine Pammer aus Freistadt, Damenkleidermacher



35-jähriges Jubiläum

Gabriele Puchegger aus Vöcklabruck, Damenkleidermacher



40-jähriges Jubiläum

Rudolf Hujber aus Kremsmünster, Herrenkleidermacher



50-jähriges Jubiläum

Firma Löffler aus Ried im Innkreis, Maschinstricker und Wirker, Wäschewarenerzeuger



90-jähriges Jubiläum

Martin Auinger (Seilerei Auinger) aus Taufkirchen, Seiler

© Andreas Röbl Landesinnungsmeisterin Maria Burger (l.) und Landesinnungsgeschäftsführerin Sabine Tobisch (r.) gratulierten Miriam Haider zum Sieg bei den Junior Skills