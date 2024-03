Generationswechsel bei Achleitner

„Dankbar und auf gutem, nährstoffreichem Boden wird unser Betrieb weitergeführt“, sind sich Ilse und Günter Achleitner sicher. Was sie vor 33 Jahren als Bio-Landwirtschaft mit kleinem Hofladen begannen, ist heute ein Betrieb mit 170 Mitarbeitern, 30 Saisonarbeitskräften und einem Netzwerk von rund 190 Bio-Bauern und Produzenten biologischer Lebensmittel. Bekannt geworden ist der Biohof vor allem durch die Zustellung biologischer Lebensmittel. 1998 begannen sie, verschiedene Bio-Produzenten der ersten Stunde zu vernetzen und die Bio-Produkte gebündelt in einer grünen Mehrwegkiste an Haushalte, Firmen und Schulen auszuliefern.

Sohn übernimmt Betrieb

Ein Trio rund um ihren Sohn Andreas Achleitner führt den Betrieb fort. Nach seinem Wirtschaftsstudium und beruflichen Aufenthalten in den USA und in Irland hat den Bio-Quereinsteiger sein Weg zurück zu den eigenen Wurzeln geführt. Ende 2020 stieg er in den Familienbetrieb ein. Parallel dazu absolvierte Achleitner in der Bioschule in Schlägl die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter. „Wir alle dürfen mit viel Weitblick und Freiheit das weitermachen, was so lange mit viel Herz vorgelebt wurde: eine Einstellung für 100 Prozent Bio, der Gesundsinn für Mensch und Natur und eine richtige, gelebte Nachhaltigkeit über den eigenen Feldrand hinaus“, freut sich Andreas Achleitner auf seine neue Rolle.