Bronze für Perger beim Bundeslehrlingswettbewerb der Installateure

Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker, der in der Windhager Zentrale BHT - Best Heating Technology in Seekirchen am Wallersee abgehalten wurde, erreichte Lukas Oberlinninger aus Perg vom Lehrbetrieb Forstenlechner Installationstechnik Gesellschaft mbH den dritten Platz. Der Mühlviertler musste sich lediglich Marcel Riener aus Niederösterreich und dem Tiroler Andreas Hussl geschlagen geben.



Zum Beweis ihres Könnens mussten die Teilnehmer nach einem vorgegebenen Plan eine Kalt- und Warmwasser-Kupferinstallation, eine Kaltwasserleitung aus verzinktem Stahlrohr, eine Gasleitung mit schwarzem Stahlrohr und ein Kunststoff-Abflusssystem in einer Arbeitszeit von 12 Stunden abliefern. Dabei kamen Arbeitstechniken wie Weich- und Hartlöten, Schweißen sowie Warm- und Kaltbiegen zur Anwendung. Die auszuführenden Arbeiten entsprechen jenen, die bei der Herstellung einer Kalt- und Warmwasserversorgung, eines Abflusssystems sowie einer derzeit üblichen Erdgasleitung für beispielsweise Kombithermen in einem repräsentativen Haushalt ­zur Anwendung kommen – also allesamt Aufgabenstellungen mit höchster Praxisrelevanz.



Bundesinnungsmeister Manfred Denk zeigte sich stolz auf den Installateursnachwuchs, der auf höchstem Niveau arbeitet: „Der Bundeslehrlingswettbewerb hat wieder gezeigt, dass wir einen engagierten Berufsnachwuchs haben.“ Den Teilnehmern wurden neben Urkunden und Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen Preisgelder der Bundesinnung und des Wirtschaftsministeriums sowie WIFI-Bildungsgutscheine und Sachpreise überreicht.





© Franz Neumayr 1. Reihe v. l.: Franz Schnöller (Bundesinnungsmeister-Stv.), 2. Platz Andreas Hussl (T), 1. Platz Marcel Riener (NÖ), 3. Platz Lukas Oberlinninger (OÖ) 2. v. l.: Paul Morolz (Bundesinnungsgeschäftsstelle), Julia Wörndl-Aichriedler (Landesinnungsgeschäftsführerin Salzburg), Konrad Pieringer (Bürgermeister Seekirchen), Andreas Rotter (Landesinnungsmeister Salzburg), Albert Schinwald (Lehrlingswart Salzburg), Gerald Kopsa (Bundeslehrlingswart Landesinnungsmeister-Stv. NÖ).