Rund 20 Teilnehmer:innen, darunter Geschäftsführer Thomas Hammerschmid und Franz Tauber, Bezirksstellenleiter der WKO Urfahr-Umgebung, nahmen am zweiten Business Speed Dating der Jungen Wirtschaft Urfahr-Umgebung im Autohaus Bad Leonfelden teil.

Das Autohaus Bad Leonfelden stellte insgesamt vier Neuwägen im Schauraum zur Verfügung – darin hatten je vier Teilnehmer:innen die Möglichkeit sich gegenseitig vorzustellen.

Jede/Jeder Jungunternehmer:in hatte 2 Minuten Zeit, um sich und sein Unternehmen zu präsentieren. Der Zeitplan wurde strikt eingehalten, so dass nach ca. 8 Minuten die Autos gewechselt werden konnten.

Als Jungunternehmer:in ist es wichtig, seine Position, seine Motivation und den Nutzen für sein Gegenüber kompakt in Worte zu fassen. Dafür sollten in der Regel 2 Minuten ausreichen. Insgesamt wurden 5 Runden „gedatet“.

Nach einer kurzen Pause mit Snacks, die vom Autohaus Bad Leonfelden zur Verfügung gestellt wurden, starteten die letzten beiden Runden. In Runde 5, einer "Special Edition" zum Thema Kooperation und Innovation, sollten die vier bunt zusammengewürfelten Personen ein gemeinsames Produkt oder Dienstleistung kreieren. Jeder der vier Teilnehmer:innen durfte seinen Beitrag zum Kooperationsprodukt leisten. Die vier frisch erfundenen und innovativen Geschäftsideen wurden im Anschluss den anderen Teilnehmer:innen präsentiert.

© WKO Urfahr-Umgebung v.l.: Thomas Hammerschmid (Geschäftsführer Autohaus Bad Leonfelden), Martin Peter Weixlbaumer (Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Urfahr-Umgebung), Franz Tauber (WKO-Bezirksstellenleiter Urfahr-Umgebung)





Der Gewinner dieser “Special Edition” war ein virtueller Showroom. Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Präsentation überlegten sich die vier Gewinner:innen, wie sie ihre unterschiedlichen Branchen am besten für diese Idee nutzen konnten. Das Gewinnerteam erhielt einen willnutzen-Gutschein für einen Wochenendmietwagen, der vom Autohaus Bad Leonfelden zur Verfügung gestellt wurde.Thomas Hammerschmid nutzte im Anschluss die Gelegenheit, das Unternehmen vorzustellen und den Teilnehmer:innen einen Einblick in seinen Betrieb zu geben.

Ein tolles Netzwerktreffen in einem etwas anderen Rahmen. Das Business Speed Dating der Jungen Wirtschaft war ein voller Erfolg und hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig der Austausch und das Netzwerken innerhalb der Jungen Wirtschaft ist. Die Teilnehmenden gingen mit neuen Kontakten und frischen Ideen nach Hause und waren begeistert von der Möglichkeit, in kurzer Zeit so viele interessante Unternehmer:innen kennenzulernen.