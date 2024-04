„Commercial Film & Music Award“ geht in die zweite Runde

Seit Oktober 2023 bis Ende Dezember 2023 war es möglich, Projekte, die zwischen 1. Jänner 2022 und 31.Dezember 2023 produziert wurden, einzureichen. Ausgezeichnet werden nicht nur die Produktionsfirmen und Produzenten, sondern auch die Dienstleister und die Kreativen der Branche. Die Einreichungen der Kategorie „Newcomer“ sind kostenfrei und für angehende Filmemacher und Studenten reserviert.

Die Jury konnte über ein Online-Voting die einzelnen Projekte bewerten und so die Shortliste erstellen. Bei dem offenen Jury-Verfahren im März wurden dann Platz 1, 2 und 3 vergeben. In der Shortliste sind aus jeder Kategorie fünf Einreichungen nominiert. Die Preisverleihung findet am 2. Mai im Rahmen des Crossing Europe Filmfestivals in Linz statt.

110 Projekte wurden aus ganz Östereich eingereicht. Alle Nominierten aller Bundesländer sind auf cfma.at zu finden.

Nominierte Einreichungen aus Oberösterreich

Kategorie Einreicher/Credits Projekttitel Auftraggeber Beste Serie Pulpmedia ROSEMARIE GOES ONLYFANS CIMA GmbH Captif GmbH OÖ-Landes-Kultur, Museumskampagne OÖ-Landes-Kultur GmbH LM. Media GmbH Nationalpark Hohe Tauern Erleben Nationalpark Hohe Tauern Bester Film FORAFILM Der Prinz von Linz Tourismusverband Linz FORAFILM ALLE ALLE KULTUR! Oberösterreich Tourismus GmbH FORAFILM DER HANNES KANN ES Transgourmet Österreich GmbH FORAFILM Everything für that moment. Rosenbauer International AG FORAFILM Planet Linz Tourismusverband Linz Beste Animation Joachim Dieplinger, Markus Raudaschl eWear - aim.one eWear Isabella Rogl ENGEL - Purpose Film ENGEL Isabella Rogl Rurasmus - Vorstellungsfilm RURASMUS – Forschungsinstitut zur Förderung neuer Perspektiven für das rurale Europa Beste Kamera Lukas Kronsteiner Neue geile Jobs Bernegger GmbH Lukas Kronsteiner, Dragan Gajanovic Der Prinz von Linz Tourismusverband Linz Lukas Kronsteiner, Dragan Gajanovic DER HANNES KANN ES Transgourmet Österreich GmbH Beste Musik Mirac/ Fazlija ALLE ALLE KULTUR! Oberösterreich Tourismus GmbH Daniel Feik OÖ Landes-Kultur, Schlossmuseum OÖ Landes-Kultur GmbH Beste Postproduktion Christian Steininger Neue geile Jobs Bernegger GmbH Beste Regie Sinisa Vidovic ALLE ALLE KULTUR! Oberösterreich Tourismus GmbH Sinisa Vidovic, Dinko Draganovic Der Prinz von Linz Tourismusverband Linz Bester Sound Dinko Draganovic, Sebastian Watzinger, Isabella Minniberger-Lehner ALLE ALLE KULTUR! Oberösterreich Tourismus GmbH Andreas Kurz OÖ Landes-Kultur, Schlossmuseum OÖ Landes-Kultur GmbH Beste Story Sinisa Vidovic, Dinko Draganovic ALLE ALLE KULTUR! Oberösterreich Tourismus GmbH Patrick Schmid, Harald Prochaska, Judith Theuretzbacher The Magic Behind Worldwide Logistics TGW Logistics Group GmbH Jo Schmidthaler, Felix Sturmberger, Manuel Bauer Wassergstanzl - Gemeinsam aufs Wasser schauen! Amt der OÖ Landesregierung, Büro Landesrat Stefan Kaineder