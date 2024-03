Wechsel an der Spitze des oö. Uhren- und Schmuckhandels

Mit 1. April übernimmt Christoph Paukner die Funktion des Gremialobmanns des oö. Handels mit Juwelen, Uhren, Kunst und Antiquitäten. Paukner folgt damit Manfred Stütz nach, der seit 2020 an der Spitze der oö. Branchenvertretung stand und davor bereits 14 Jahre lang als Gremialobmann-Stellvertreter tätig war. Stütz verlässt nach über zwei verdienstvollen Jahrzehnten in der Interessenvertretung das Gremium. Die bisherigen Stellvertreter Peter Egger und Marina Stütz sowie der Berufsgruppensprecher des Kunst- und Antiquitätenhandels, Walter Freller, bleiben der Fachgruppe erhalten.

Der studierte Betriebswirt und ausgebildete Gemmologe Christoph Paukner (52) ist seit 1998 Geschäftsführer des Linzer Familienbetriebs S. Paukner GmbH/PALIDO Juwelen und seit 2015 Mehrheitseigentümer. Palido ist die Schmuckmarke, die aus der Herstellung der S. Paukner GmbH stammt. Seit 2005 engagiert sich Paukner bereits als Ausschuss-Mitglied im Landesgremium des Juwelen-, Uhren-, und Kunsthandels für über 400 oö. Unternehmen, seit 2020 auch auf Bundesebene. In seiner neuen Funktion will Paukner die Zukunft der Branche mit einem klaren Fokus auf Innovation und Zusammenarbeit weiter erfolgreich gestalten. Konkret nennt er die Stärkung der Einzelhandelsstruktur als erklärtes Ziel. "Für mich ist es eine Ehre, die Verantwortung als Landesgremialobmann zu übernehmen. Ich bin fest entschlossen, die Traditionen unserer Branche zu wahren und gleichzeitig neue Wege zu finden, um sie weiterzuentwickeln und zu stärken“, so Paukner.