Constantinus: Oberösterreich triumphiert mit sechs Auszeichnungen

Der Constantinus Award zeichnet die besten Projekte aus Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT aus. Dabei steht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Beratungsunternehmen und dem Kundenunternehmen im Mittelpunkt. „In diesem Jahr haben sich besonders beeindruckende Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt, die nicht nur in ihrer Branche Maßstäbe setzten, sondern grundsätzlich einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung und Stärkung der Wirtschaft leisten“, freut sich Markus Roth, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) besonders über die Erfolge aus oberösterreichischer Sicht.

Gleich sechsmal wurden Unternehmen aus Oberösterreich ausgezeichnet. Darunter sticht einer ganz besonders hervor: Richard Gappmayer (Unternehmensberatung Gappmayer) aus Kirchdorf an der Krems hat heuer bereits zum dritten Mal Platz 1 beim Constantinus geholt.

Kategorie Human Resources & CSR: Innoviduum GmbH mit Sitz in Linz mit dem Kunden SPAR Österreichische Warenhandels-AG (Platz 1)

Kategorie Informationstechnologie: X-Net Services GmbH (Linz) mit dem Kunden Obermayr Holzkonstruktionen GesmbH (Platz 1)

X-Net Services GmbH (Linz) mit dem Kunden Obermayr Holzkonstruktionen GesmbH (Platz 1) Kategorie Management Consulting & strategisches Krisenmanagement: Unternehmensberatung Gappmayer (Kirchdorf/Kr.) m it dem Kunden M-TEC Gruppe (Platz 1)

Unternehmensberatung Gappmayer (Kirchdorf/Kr.) m dem Kunden M-TEC Gruppe (Platz 1) Kategorie Rechnungswesen & Personalverrechnung: .mc payroll Service GmbH (Linz) mit Kunden Krempl Facility Service GmbH (Platz 3)

Kategorie Standardsoftware & Cloud Services: easySAAS aus Taufkirchen an der Pram (Platz 1)

Kategorie Standardsoftware & Cloud Services: Hausapotheke.app GmbH (Handenberg) für Dr. Jürgen Wögerbauer (Platz 2)

© Wirl V. l. Richard Gappmayer, Fachgruppengeschäftsführer Thomas Wolfmayr, Markus und Anna Pollhamer (Innoviduum GmbH), Nikolaus Dürk und Stephanie von Rüden (X-Net Services GmbH) mit Auftraggeber Bernhard Obermayr (Obermayr Holzkonstruktionen), Magret Korbel und Patricia Lang (easy SAAS), Fachgruppenobmann Markus Roth.

© Wirl Berater Philipp Gangl (l.) von der Hausapotheke.app GmbH, sein Kunde, der Allgemeinmediziner Jürgen Wögerbauer (M.) und UBIT-Obmann Markus Roth.

© Wirl Claudia Lettner und Hubert Lehenbauer von der .mc Beratungsgruppe mit Markus Roth.

„Einmal mehr wurde das Ziel erreicht, Vorreiter und brillante Beratungsunternehmen gemeinsam mit ihren Kundininnen und Kunden sichtbar zu machen, dabei die außergewöhnliche Fachkenntnis vor den Vorhang zu holen und ihre innovativen Lösungsansätze in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, so Markus Roth. Der Constantinus Award bietet eine großartige Anerkennung für diese herausragenden Leistungen.