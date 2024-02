Enormes Potenzial durch Coworking

Raus aus der gewohnten Arbeitsumgebung, rein in die inspirierende Welt eines Coworking-Spaces, heißt es immer öfter unter Oberösterreichs Unternehmen. Die Idee dahinter: Man benötigt kein eigenes Büro oder Infrastruktur mehr, sondern mietet sich bei einem Coworking-Anbieter ein. Dafür erhält man einen flexibel nutzbaren Arbeitsplatz und profitiert vom Austausch mit einer kreativen, innovativen Community.



Christoph Schumacher, Obmann der Sparte Information + Consulting, ortet im Trend zu Coworking auch die Neuorientierung in der Arbeitswelt. „Flexibilität, Resilienz und Downsizing sind heute beherrschende Themen geworden und ,Flex Desk statt Fix Desk‘ ist geradezu zum Hygienefaktor geworden. Im Coworking liegt vor allem die Chance, dass neue Kooperationen, neue Wissenscluster und Kompetenz-Netzwerke entstehen.“



Aktualisierter Katalog gibt einen Überblick



In der Praxis zeigt sich, dass es sehr viele unterschiedliche Konzepte zu Coworking gibt, das Prinzip ist das Gleiche, die Ausgestaltungen sind aber individuell und einzigartig. Es lohnt sich also ein genauer Blick. Der aktualisierte Katalog, den die Sparte Information + Consulting gemeinsam mit den WKOÖ-Bezirksstellen und der Jungen Wirtschaft OÖ erstellt hat, listet 46 Coworking-Initiativen in Oberösterreich auf. Download unter: https://www.wko.at/ooe/information-consulting/coworking.



Coworking Netzwerk Oberösterreich

Kürzlich fand ein Treffen einiger oberösterreichischer Coworking-Space-Betreiber statt, bei dem das „Coworking Netzwerk Oberösterreich“ gegründet wurde. „Als Sparte Information + Consulting unterstützen und begleiten wir dieses neue, offene und unabhängige Netzwerk“, so Schumacher. Geplant sind gemeinsame Aktivitäten, u.a. steht ein „Tag des Coworking“ am 1. Oktober auf der Agenda.



Die Plattform “Coworking Netzwerk OÖ” ist einweiterer Schritt zur Professionalisierung einer boomenden Branche. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Coworking-Spaces ausschließlich als Habitat für Startup-Gründer oder Einzelunternehmer galten. Das Wachstum der Coworking-Spaces wird getrieben durch Megatrends wie Individualisierung, Klimawandel oder Urbanisierung - und natürlich die Erkenntnis, dass Coworking in einer immer flexibleren Arbeitswelt einperfektes Angebot ist.

Starkes Netzwerk für regionale Entwicklung

Hinter der Plattform “Coworking Netzwerk OÖ” stehen zum Start die Betreiber von 11Spaces: Unterstützt wird die Plattform von derWirtschaftskammerOberösterreich. Jeder Space zeichnet sichd durch ein einzigartiges Konzept und Angebot aus.Von urbanen Zentren bis zu ländlichen Gebieten bieten diese Räume flexible Arbeitsmöglichkeiten für Freelancer, Start-ups und Unternehmen. Die Zusammenarbeit und der Austausch innerhalb des Netzwerks tragen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung bei”, sagt Mario Pramberger, Sprecher von Coworking NetzwerkOÖ. “Wir sind eine offene Plattform und freuen uns darauf, wenn schon bald noch weitere Coworking Spaces unsere Initiative unterstützen”, so Pramberger.