„Daheim Betreut Award“ erstmals verliehen

Der Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Österreich lud kürzlich unter dem Vorsitz von Fachverbandsobmann Andreas Herz zur feierlichen Verleihung des „Daheim Betreut Award 2024“ ins Wiener Palais Ferstel, um jene zu würdigen, die eine große und unverzichtbare Stütze für die Menschen in Österreich darstellen: die Personenbetreuerinnen und -betreuer Österreichs.

„Derzeit arbeiten rund 8150 aktive Betreuerinnen und Betreuer in Oberösterreich. In ganz Österreich sind es 58.000. Die selbständigen Damen und Herren leisten mit ihrer Personenbetreuung einen unglaublich wertvollen Dienst am Menschen und damit für die gesamte Gesellschaft. Es ist an der Zeit, diese Menschen entsprechend zu würdigen und damit die in der Öffentlichkeit wahrgenommene Wichtigkeit ihrer Tätigkeit zu steigern“, so Viktoria Tischler, Fachgruppenobfrau der oö. Personenbetreuung über den erstmals verliehenen „Daheim Betreut Award“.

Nominierung von betroffenen Personen, Familien, Freunden und Verwandten

Österreichweit konnten Personenbetreuerinnen und -betreuer von den betroffenen Personen, deren Familien, Verwandten oder Freunden bis Ende des vergangenen Jahres nominiert werden. Anschließend wählte eine hochkarätige Fach-Jury je zwei Gewinner pro Bundesland aus den knapp 500 bundesweiten Nominierungen. Die beiden Gewinnerinnen des „Daheim Betreut Award 2024“ aus Oberösterreich sind Maria Muranova (Schärding) und Maria Erzsébet Mihalovics (Gmunden). Sie dürfen sich über ein Preisgeld von 1.500 Euro freuen.

© danberg&danberg V.l.: Generalsekretär Karlheinz Kopf, Maria Muranova, Ö. Fachverbandsobmann Andreas Robert Herz; nicht am Foto: Maria Erzsebet Mihalovics





© danberg&danberg